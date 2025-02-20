Анатолий АНАТОЛИЧ: «Мне нравится философия луганской Зари»

Известный украинский шоумен Анатолий Анатолич выступил в роли ведущего на медиа-мероприятии луганской «Зари» с титульным партнером GGBET.

После презентации блогер эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопросы, касающиеся его предпочтений в футболе.

– Анатолий, насколько часто вы проводите такие инвенты с футбольными клубами?

– Я многое делал с киевским «Динамо» в свое время. И презентацию формы «New Balance», когда они начали сотрудничать с этим брендом. Автограф-сессии вел несколько раз с «Динамо» Киев. С «Зарей», кстати, раньше никогда мы не сотрудничали. Хотя у меня была футболка «Зари». Я не помню, что это было за мероприятие. Мне ее подарили на нем. Кажется, Генинсон мне подарил ее. Но вот относительно такой презентации с «Зарей» – это у нас первое сотрудничество. Но мне нравится философия клуба. Мне нравится позиция ультрас «Зари».

– Насколько вы глубоко следите за футболом? Интересно, что коуч «Зари» Младен Бартулович – легенда «Кривбасса», а вы родом из Кривого Рога!

– До этого ивента мы виделись с Младеном в Кривом Роге как раз. Мы виделись на стадионе «Кривбасса». Конечно, я поддерживаю ФК «Кривбасс». И вице-президент клуба Артем Гагарин – мой старый товарищ. Это мой родной клуб из моего родного города. Поэтому, конечно, я поддерживаю «Кривбасс». Я болею за киевское «Динамо». Если говорить о еврокубках, то я всегда поддерживаю всех наших. Мне нравится этот сезон Премьер-лиги. Мне очень интересно, мне интересно наблюдать за «Зарей», за киевским «Динамо», за «Кривбассом», за всеми. Конечно, я уже как киевлянин, наверное, болею прежде всего за киевское «Динамо», но «Кривбасс» и «Заря» у меня в тройке точно.

– После этого инвента вообще, наверное, будете активнее поддерживать «Зарю»?

– Да-да. Я уже договорился, что на вторую после зимнего перерыва игру «Зари» я обязательно пойду. Это будет домашний матч в Киеве на стадионе Лобановского.

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.