Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:55 |
877
0

Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ

Английский клуб завершил выступления в самом престижном европейском турнире

20 февраля 2025, 00:55 |
877
0
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на фиаско команды в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реал» Мадрид.

«Мы не смогли справиться с их физической подготовкой и ритмом, поэтому у нас были проблемы в работе с мячом. Мы пропустили в первой же атаке, плохо защищались, поэтому нам было сложно. Примите это, победила лучшая команда, поздравляем «Реал Мадрид» и теперь мы сосредоточимся на Английской Премьер-лиге», – сказал Пеп после матча.

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я забью»
ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: BBC
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 30
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19 февраля 2025, 08:26 2
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса

«Реал» хочет купить норвежского голеадора

ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Футбол | 20.02.2025, 01:57
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19.02.2025, 08:42
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
18.02.2025, 04:55
Теннис
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем