Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на фиаско команды в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реал» Мадрид.

«Мы не смогли справиться с их физической подготовкой и ритмом, поэтому у нас были проблемы в работе с мячом. Мы пропустили в первой же атаке, плохо защищались, поэтому нам было сложно. Примите это, победила лучшая команда, поздравляем «Реал Мадрид» и теперь мы сосредоточимся на Английской Премьер-лиге», – сказал Пеп после матча.

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.