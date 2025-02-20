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20 февраля 2025, 05:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:32
827
0

Реал выбил Ман Сити из ЛЧ, новый транслятор УПЛ, гол Таловерова за Плимут

Главные новости за 19 февраля на Sport.ua

20 февраля 2025, 05:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:32
827
0
Реал выбил Ман Сити из ЛЧ, новый транслятор УПЛ, гол Таловерова за Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 февраля.

1. Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити

2A. Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Француз отличился хет-триком, гол престижа забил Нико Гонсалес

2B. Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира
Нидерландцы победили в ответном матче 3:1

2C. Невероятный разгром. ПСЖ уничтожил Брест в ответном матче
Парижский клуб забил 7 голов в ворота гостей

3. MAXI on fire. Гол игрока сборной Украины спас Плимут в битве аутсайдеров
Максим Таловеров принес своей команде ничью в матче Чемпионшипа против Лутон Таун (1:1)

4A. Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Киевский клуб нацелился на Мигелито

4B. Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
У львовян эпидемия

5. Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата
Теперь официальный канал доступен на MEGOGO

6A. ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам
20 февраля Ней и компания одолели Нороесте в 11-м туре чемпионата штата Сан-Паулу

6B. Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Лионель и компания одолели Спортинг Канзас-Сити в первом матче 1/16 финала

7A. Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Даяна в двух партиях уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

7B. Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Бой за титул чемпиона мира в Эр-Рияде сорван из-за болезни
Флойд Скофилд не сможет выйти на ринг против Шакура Стивенсона

8B. Известно, когда Усик вернется на ринг. Это будет не летом
Александр проведет свой поединок осенью

9. Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Виталий продемонстрировал лучший результат на уровне соревнования

10A. С чем Украина подходит к финалу отбора на Евробаскет-2025
Обозреватель Sport.ua Алексей Коляго с нетерпением ждет решающих поединков нашей сборной

10B. Золотой Перро, возвращение итальянца и провал норвежцев
Блогер Sport.ua Евгения Антонова подводит итоги третьей мужской личной гонки на чемпионате мира

Луис Гильерме, которого торгует Шахтер – новый Ривалдо, вдохновленный Месси
Похоже, что интерес «горняков» к 19-летнему вингеру «Вест Хэма» очень и очень серьезный

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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