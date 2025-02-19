Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
У львовян эпидемия
Как стало известно Sport.ua, перед стартом второй части сезона «Рух» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в команде и просьбы львовян, УПЛ не дала разрешения на перенос календарного матча 18-го тура «Рух» – ЛНЗ.
По имеющейся информации, наибольшие потери у «Руха» в атаке – на больничном находятся Юрий Климчук и Ярослав Карабин. Также на сегодняшней тренировке отсутствовал центральный защитник Богдан Слюбик. Не может выполнять свои обязанности и главный тренер команды Виталий Пономарев.
Сейчас с основным составом тренируется группа игроков «Руха-2» и молодежной команды (U-19).
«Рух» занимает седьмое место в УПЛ, имея 23 очка. Матч против ЛНЗ состоится 22 февраля.
Ранее мы сообщали, что Комитет этики и честной игры УАФ провел работу по борьбе с договорными матчами.
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