Комитет этики и честной игры УАФ провел работу против договорных матчей

Перед стартом второй части футбольного сезона 2024/25 представители Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола проводят превентивную работу в профессиональных лигах, чтобы напомнить участникам соревнований о современных требованиях соблюдения Кодекса этики и честной игры.

Эти мероприятия охватили всех участников процесса, а клубам было направлено специальное письмо с напоминанием о соблюдении Кодекса этики и честной игры.

Также представители Комитета встретились с арбитрами и помощниками арбитров, которые будут работать на матчах второй части сезона 2024/25. Рефери получили инструкции по своему взаимодействию с Комитетом. Также были проработаны главные принципы работы и алгоритмы реагирования арбитров на проявления неблагочестия всех участников соревнований.

Вместе с тем, Комитет по этике и честной игре УАФ провел индивидуальные консультации с представителями ФК «Рух» и ФК «Карпаты» относительно их совместного заявления в конце прошлого года об объединении усилий клубов начиная с сезона 2025/26. Руководители обоих клубов разъяснили свою позицию, а Комитет напомнил об обязательствах соблюдения Кодекса и спортивного принципа.

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