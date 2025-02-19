Невероятный разгром. ПСЖ уничтожил Брест в ответном матче

В среду, 19 февраля, проходил матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимал Стад де Франс в Париже.

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Первая встреча завершилась победой парижского коллектива со счетом 3:0

Сегодняшний матч стал настоящим кошмаром для «пиратов»: парижский гранд, который несмотря на разгромный счет, в первом матче испытывал некоторые трудности, в этом матче показал невероятную игру в атаке. Сегодня в составе хозяев поля забивали и ассистировали все, кому не лень. Этот матч не имеет смысл делить на первый и второй тайм, картина на поле была слишком однообразной: огромное количество атак команды Луиса Энрике, которые конвертировались в 7 забитых мячей.

«ПСЖ» с общим счетом 10:0 вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Там французский коллектив ожидает либо «Ливерпуль», либо «Барселона».

Лига чемпионов. 1/16 финала

ПСЖ – Брест – 7:0

Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39, Витинья, 59, Дуэ, 64, Мендеш, 69, Рамуш, 76, Маюлю, 86

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо (Кимпембе, 72), Маркиньош, Хакими, Руиз (Кан-ин Лии, 60), Витинья, Невеш (Маюлю, 72), Барколя (Рамуш, 61), Дембеле, Кварацхелия

Брест: Кудер, Хаидара (Ле Кардиналь, 70), Кулибали, Шардонне, Зогбе, Лаже, Фернандеш (Камара, 60), Луи-Мелу (Мартин, 82), Бальде (Магнетти, 60), Фэвр (Думбия, 70), Сима

Фото матча: