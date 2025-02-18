Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
19.02.2025 22:00 - : -
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 17:30 |
35
0

ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2025, 17:30 |
35
0
ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Брест

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Брестом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Брест
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста
Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»
Боруссия Д – Спортинг. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест (Франция) ПСЖ смотреть онлайн Лига чемпионов Брест - ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Футбол | 17 февраля 2025, 22:04 1
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания

Жуль Кунде начнет матч с «Райо» на скамейке запасных

«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Бокс | 17 февраля 2025, 20:13 6
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет

Александр поздравил чемпиона мира в легком весе 

Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17.02.2025, 18:25
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Футбол | 18.02.2025, 16:30
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
Таблица коэффициентов. Венгрия на пятках: Украина рискует потерять позицию
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Футбол | 18.02.2025, 13:33
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 4
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем