Лига чемпионов18 февраля 2025, 17:30 |
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ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
18 февраля 2025, 17:30 |
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В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Брестом».
Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:0.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – БрестСмотреть трансляцию
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