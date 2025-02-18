В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Брестом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция