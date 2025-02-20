Луис ЭНРИКЕ: «Брест? Это одна из лучших французских команд»

Тренер футбольной команды ПСЖ Луис Энрике подвел итог ответного поединка против другого французском клуба «Брест» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Подопечные Энрике устроили разгром над соперником, обыграв «Брест» со счетом 7:0.

В результате столичный клуб Франции прошел в следующий раунд Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Барселоной», либо с «Ливерпулем».

«Трудно играть против «Бреста». Они провели отличную кампанию. Это, без сомнения, одна из лучших французских команд. Мы не попали в ловушку расслабленности – мы были великолепны на протяжении всего матча. Мы были очень точны, мы играли с максимальным уважением к нашим соперникам. Поздравляем их и их менеджера.

Это то, чего раньше не было в Лиге чемпионов. Это показывает настрой нашей команды. Если есть семь разных автором забитый мячей, это означает, что каждый игрок видел товарища по команде в лучшей позиции, чем он, поэтому мы забили так много. Если бы они этого не сделали, мы бы забили меньше.

Кварацхелия? Он топ-игрок, и у нас нет никаких сомнений по этому поводу. Трудно найти игроков, которые улучшат этот состав. Очевидно, что он действительно хочет помочь своей команде. Когда вы видите, как игрок прилагает огромные усилия в обороне, в последнюю минуту, когда счет 7:0, чтобы помочь этой команде, то это тот, кто улучшит эту команду.

Когда у вас есть такие фанаты, как наши, дома или на выезде, которые никогда не перестают нас поддерживать, лучший способ проявить уважение к сопернику и нашим собственным фанатам – продолжать играть до конца. Мы продолжали играть так, как играли, до самого конца. Это самое большое уважение, которое вы можете оказать любой стороне», – ответил Энрике.