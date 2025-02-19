Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:50 |
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ПСЖ – Брест. Видео голов и обзор матча (обновлется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
19 февраля 2025, 22:50 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».
Встречу принимает Стад де Франс в Париже.
Первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0.
Лига чемпионов. 1/16 финала
ПСЖ – Брест – 2:0 (обновляется)
Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39
❗️ Баркола забил в ворота Бреста, 20-я минута, 1:0
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