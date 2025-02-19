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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:50 |
158
0

ПСЖ – Брест. Видео голов и обзор матча (обновлется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

19 февраля 2025, 22:50 |
158
0
ПСЖ – Брест. Видео голов и обзор матча (обновлется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брестом».

Встречу принимает Стад де Франс в Париже.

Первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 1/16 финала

ПСЖ – Брест – 2:0 (обновляется)

Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39

❗️ Баркола забил в ворота Бреста, 20-я минута, 1:0

❗️ Кварацхелия забил в ворота Бреста, 39-я минута, 2:0

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Брест (Франция) ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Брест
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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