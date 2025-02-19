Лига чемпионов19 февраля 2025, 21:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
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Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Брест
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
19 февраля 2025, 21:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
107
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В среду, 19 февраля, пройдет ответный между «ПСЖ» и «Брестом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч пройдет на Стад де Франс в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.
Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Брест»:
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