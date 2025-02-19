Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Брест

В среду, 19 февраля, пройдет ответный между «ПСЖ» и «Брестом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Стад де Франс в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Брест»: