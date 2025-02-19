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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 21:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
107
0

Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Брест

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

19 февраля 2025, 21:08 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
107
0
Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч ПСЖ – Брест
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В среду, 19 февраля, пройдет ответный между «ПСЖ» и «Брестом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Стад де Франс в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Брест»:

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Брест (Франция) стартовые составы ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Брест
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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