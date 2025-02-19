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Англия
19 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:04
1987
3

MAXI on fire. Гол игрока сборной Украины спас Плимут в битве аутсайдеров

Максим Таловеров принес своей команде ничью в матче Чемпионшипа против Лутон Таун (1:1)

19 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:04
1987
3
MAXI on fire. Гол игрока сборной Украины спас Плимут в битве аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 55-й минуте хозяев вперед вывел Джейкоб Браун. А на 70-й защитник сборной Украины Максим Таловеров отличился за гостей, позволив своему клубу сравнять.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Для Таловерова это первый гол в футболке Плимута. Всего на счету 24-летнего украинского центрбека уже пять матчей, в каждом из которых он отыграл по 90 минут.

После перехода MAXI Плимут проиграл только один раз (Блэкберну 0:2 в предыдущем туре), а также, помимо ничьи с Лутон Таун, добыл три победы, в том числе выбив Ливерпуль из Кубка Англии.

Сейчас Плимут с 29 очками занимает 23-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии. У Лутон Таун 28 пунктов и последняя, 24-я позиция.

Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля

Лутон Таун – Плимут – 1:1

Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Чемпионшипа 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 33 21 9 3 68 - 20 72
2 Шеффилд Юнайтед 33 22 6 5 47 - 23 70
3 Бёрнли 33 17 14 2 39 - 9 65
4 Сандерленд 33 17 11 5 50 - 30 62
5 Блэкберн 33 15 6 12 39 - 31 51
6 Вест Бромвич 33 11 15 7 42 - 31 48
7 Ковентри Сити 33 13 8 12 44 - 41 47
8 Бристоль Сити 33 11 13 9 41 - 37 46
9 Шеффилд Уэнсдей 33 12 9 12 46 - 50 45
10 Уотфорд 33 13 6 14 43 - 48 45
11 Мидлсбро 32 12 8 12 50 - 43 44
12 Норвич 33 11 11 11 51 - 45 44
13 КПР 33 11 11 11 39 - 41 44
14 Миллуолл 33 10 12 11 33 - 34 42
15 Престон Норт Энд 33 9 15 9 35 - 39 42
16 Оксфорд Юнайтед 33 9 11 13 34 - 47 38
17 Суонси 33 10 7 16 34 - 46 37
18 Портсмут 33 9 9 15 41 - 55 36
19 Сток Сити 32 8 11 13 31 - 40 35
20 Кардифф Сити 32 7 11 14 35 - 54 32
21 Халл Сити 32 7 9 16 32 - 43 30
22 Дерби Каунти 33 7 8 18 33 - 46 29
23 Плимут 33 6 11 16 35 - 67 29
24 Лутон Таун 33 7 7 19 31 - 53 28
Полная таблица

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Плимут Лутон Таун Максим Таловеров Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Viktor Shuper
кращий гравець матчу якщо по оцінкам судити) дуже добре що стабільно грає і грає дуже непогано
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+2
Harun Bakircioğlu
Главное - решить задачу прописки и это был хороший шанс изменить ситуацию. В Первой Лиге уровень намного слабее Чемпионшипа.
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0
WalterBlack
Таловєров та Забарний мають бути основними захисниками у збірній. Це буде залізне дуо на наступні декілька років
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0
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