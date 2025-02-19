MAXI on fire. Гол игрока сборной Украины спас Плимут в битве аутсайдеров
Максим Таловеров принес своей команде ничью в матче Чемпионшипа против Лутон Таун (1:1)
19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.
Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 55-й минуте хозяев вперед вывел Джейкоб Браун. А на 70-й защитник сборной Украины Максим Таловеров отличился за гостей, позволив своему клубу сравнять.
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Для Таловерова это первый гол в футболке Плимута. Всего на счету 24-летнего украинского центрбека уже пять матчей, в каждом из которых он отыграл по 90 минут.
После перехода MAXI Плимут проиграл только один раз (Блэкберну 0:2 в предыдущем туре), а также, помимо ничьи с Лутон Таун, добыл три победы, в том числе выбив Ливерпуль из Кубка Англии.
Сейчас Плимут с 29 очками занимает 23-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии. У Лутон Таун 28 пунктов и последняя, 24-я позиция.
Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля
Лутон Таун – Плимут – 1:1
Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70
Таблица Чемпионшипа 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|33
|21
|9
|3
|68 - 20
|72
|2
|Шеффилд Юнайтед
|33
|22
|6
|5
|47 - 23
|70
|3
|Бёрнли
|33
|17
|14
|2
|39 - 9
|65
|4
|Сандерленд
|33
|17
|11
|5
|50 - 30
|62
|5
|Блэкберн
|33
|15
|6
|12
|39 - 31
|51
|6
|Вест Бромвич
|33
|11
|15
|7
|42 - 31
|48
|7
|Ковентри Сити
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|8
|Бристоль Сити
|33
|11
|13
|9
|41 - 37
|46
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|33
|12
|9
|12
|46 - 50
|45
|10
|Уотфорд
|33
|13
|6
|14
|43 - 48
|45
|11
|Мидлсбро
|32
|12
|8
|12
|50 - 43
|44
|12
|Норвич
|33
|11
|11
|11
|51 - 45
|44
|13
|КПР
|33
|11
|11
|11
|39 - 41
|44
|14
|Миллуолл
|33
|10
|12
|11
|33 - 34
|42
|15
|Престон Норт Энд
|33
|9
|15
|9
|35 - 39
|42
|16
|Оксфорд Юнайтед
|33
|9
|11
|13
|34 - 47
|38
|17
|Суонси
|33
|10
|7
|16
|34 - 46
|37
|18
|Портсмут
|33
|9
|9
|15
|41 - 55
|36
|19
|Сток Сити
|32
|8
|11
|13
|31 - 40
|35
|20
|Кардифф Сити
|32
|7
|11
|14
|35 - 54
|32
|21
|Халл Сити
|32
|7
|9
|16
|32 - 43
|30
|22
|Дерби Каунти
|33
|7
|8
|18
|33 - 46
|29
|23
|Плимут
|33
|6
|11
|16
|35 - 67
|29
|24
|Лутон Таун
|33
|7
|7
|19
|31 - 53
|28
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