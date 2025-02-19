MAXI on fire. Гол игрока сборной Украины спас Плимут в битве аутсайдеров

19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 55-й минуте хозяев вперед вывел Джейкоб Браун. А на 70-й защитник сборной Украины Максим Таловеров отличился за гостей, позволив своему клубу сравнять.

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Для Таловерова это первый гол в футболке Плимута. Всего на счету 24-летнего украинского центрбека уже пять матчей, в каждом из которых он отыграл по 90 минут.

После перехода MAXI Плимут проиграл только один раз (Блэкберну 0:2 в предыдущем туре), а также, помимо ничьи с Лутон Таун, добыл три победы, в том числе выбив Ливерпуль из Кубка Англии.

Сейчас Плимут с 29 очками занимает 23-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии. У Лутон Таун 28 пунктов и последняя, 24-я позиция.

Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля

Лутон Таун – Плимут – 1:1

Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Чемпионшипа 2024/25