19 февраля проходит матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

На 70-й минуте защитник сборной Украины Максим Таловеров поразил ворота хозяев, сравняв счет (1:1).

Для украинца это первый забитый мяч в футболке Плимута после перехода из австрийского ЛАСКа.

Таловеров проводит пятый матч за Плимут. В предыдущих четырех он отыграл все 90 минут.

❗️ ВИДЕО. Феерит в Англии! Таловеров забил первый гол за Плимут

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