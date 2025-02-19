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  4. ВИДЕО. Феерит в Англии! Таловеров забил первый гол за Плимут
Англия
19 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:50
2360
4

ВИДЕО. Феерит в Англии! Таловеров забил первый гол за Плимут

Максим отличился на 70-й минуте матча 31-го тура Чемпионшипа против Лутон Таун

19 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:50
2360
4
ВИДЕО. Феерит в Англии! Таловеров забил первый гол за Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля проходит матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

На 70-й минуте защитник сборной Украины Максим Таловеров поразил ворота хозяев, сравняв счет (1:1).

Для украинца это первый забитый мяч в футболке Плимута после перехода из австрийского ЛАСКа.

Таловеров проводит пятый матч за Плимут. В предыдущих четырех он отыграл все 90 минут.

❗️ ВИДЕО. Феерит в Англии! Таловеров забил первый гол за Плимут

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Плимут Лутон Таун видео голов и обзор Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Dysear
після переходу Таловєрова у Плімут що команда, що гравець сильно апгрейднулись у рівні. Цікавий матч буде проти Сіті у кубку
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+2
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Falko
Усе-таки Плімут - домашня команда. В гостях навіть проти Лутона ледь за нічию зачепилися.
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0
SanYa_TheBest
гра за шість очок. як і наступні 2
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0
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