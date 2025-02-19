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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:04
4498
23

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

19 февраля 2025, 19:53 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:04
4498
23
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Киевское «Динамо» хочет подписать атакующего полузащитника бразильского «Сантоса».

По информации бразильских СМИ, киевляне нацелились на подписание 20-летнего боливийского хавбека Мигелито. Киевский клуб продвинулся в переговорах с «Сантосом». Киевляне хотят сначала арендовать футболиста.

На футболиста также претендуют ряд других клубов. В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не станет игроком киевского «Динамо».

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Дмитрий Олейник Источник: UOL Esporte
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Комментарии 23
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Letifer
Коли ви вже почнете адекватні заголовки придумувати? Ну реально, це ж відбиває бажання читати новини на сайті
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+6
Gargantua81
так атакующий защитник (што???) или полузащитник?  мегатрансфер за 700 тыс )))
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+6
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Remark
Мега трансфер і 750 тисяч не можуть бути поряд в тексті.
Це або стьоб, або ...
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+3
Pavel_i_CO
Підвальних лугандонів, кожна новина, навіть жовта, про Динамо Київ змушує пітніти від злості)))
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+2
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LexХХХ
Перспективний: 20-річний атакувальний півзахисник із Сантоса, який коштує всього 750 тис. євро? Ну кого ви хочете на🤬ти?
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+2
AK.228
А в чем мегость!?
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0
Andromed
Звичайно що з трансферами Шахтаря не зрівняється але теж непогано
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-1
zhyr
То болівієць, чи бразилець?))
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-1
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apepa
В Верховной Раде сейчас разрабатываецца закон о конфискации имущества врагов Украины суркисов и запрете динама играть во всех турнирах под эгидою УАФ. Предварительно этот закон поддержали уже 75 % депутатов. Це перемога друзі!
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-3
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Фанькин кот
Таких "талантов" за 700 тыщ и в нашем пердиве хватает. Но, подождём ещё чуток! Скоро Зеля обложит суркисню санкциями, как Петьку сивочолого (а куда Зеле  деваться-то?), то и этот мегатрансфер останется токо во влажных грёзах дынамофанов.
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-5
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Dnonama1
Це фейк. Тому що ні один адекватний футболіст не перейде у фк днонама. хіба що якесь бревно 
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-5
Xvalenok03
Для динамы 750 тыщ в нынешних реалиях уже мегатрансфер. 
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-5
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