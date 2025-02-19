Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевское «Динамо» хочет подписать атакующего полузащитника бразильского «Сантоса».

По информации бразильских СМИ, киевляне нацелились на подписание 20-летнего боливийского хавбека Мигелито. Киевский клуб продвинулся в переговорах с «Сантосом». Киевляне хотят сначала арендовать футболиста.

На футболиста также претендуют ряд других клубов. В этом сезоне Мигелито провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не станет игроком киевского «Динамо».