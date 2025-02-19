Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо

Южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не стане игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, главный тренер украинского клуба Александр Шовковский доволен игрой защитника молодежной команды Владислава Захарченко.

Более того, наиболее вероятно, что киевский клуб не сделает никаких трансферов до конца трансферного окна. Изменить это могут только фор-мажорные обстоятельства, например, травмы футболистов.

Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах, на которых он проходил просмотр.

Ранее сообщалось о том, что игроку «Динамо» предлагали не продлевать контракт.