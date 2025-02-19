Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо
Южноафриканский футболист останется игроком «СуперСпорт Юнайтед»
Южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не стане игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, главный тренер украинского клуба Александр Шовковский доволен игрой защитника молодежной команды Владислава Захарченко.
Более того, наиболее вероятно, что киевский клуб не сделает никаких трансферов до конца трансферного окна. Изменить это могут только фор-мажорные обстоятельства, например, травмы футболистов.
Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах, на которых он проходил просмотр.
Ранее сообщалось о том, что игроку «Динамо» предлагали не продлевать контракт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Похоже, что интерес «горняков» к 19-летнему вингеру «Вест Хэма» очень и очень серьезный
Кристина Крыжановская поделилась подробностями расставания с Эдуардо Герреро