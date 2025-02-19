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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 12:20 |
1351
1

Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо

Южноафриканский футболист останется игроком «СуперСпорт Юнайтед»

19 февраля 2025, 12:20 |
1351
1
Стало известно, перейдет ли Име Окон в Динамо
ФК Динамо Киев. Име Окон

Южноафриканский защитник «СуперСпорт Юнайтед» Име Окон не стане игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, главный тренер украинского клуба Александр Шовковский доволен игрой защитника молодежной команды Владислава Захарченко.

Более того, наиболее вероятно, что киевский клуб не сделает никаких трансферов до конца трансферного окна. Изменить это могут только фор-мажорные обстоятельства, например, травмы футболистов.

Име Окон провел 4 матча за киевский клуб на сборах, на которых он проходил просмотр.

Ранее сообщалось о том, что игроку «Динамо» предлагали не продлевать контракт.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Gargantua81
Захарченко действительно неплохо себя показал. Не по возрасту атлетичен, хорошо координирован. Техника на уровне, аккуратен.
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