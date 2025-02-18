Игроку Динамо предлагали не продлевать контракт. Он отказался
Вивчаренко решил остаться в киевской команды
По информации журналиста Игоря Цыганыка, у защитника «Динамо» Константина Вивчаренко до его недавнего подписания нового контракта с киевлянами были другие варианты.
Сообщается, что у игрока были предложения от зарубежных клубов (испанских) не продлевать договор и уйти позже свободным агентом, получив за это хороший финансовый бонус.
Однако Вивчаренко не захотел так поступать с клубом и продлил договор до середины 2028 года, надеясь, что позже «Динамо» сможет заработать на трансфере.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 18 матчей.
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