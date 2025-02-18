Игроку Динамо предлагали не продлевать контракт. Он отказался

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у защитника «Динамо» Константина Вивчаренко до его недавнего подписания нового контракта с киевлянами были другие варианты.

Сообщается, что у игрока были предложения от зарубежных клубов (испанских) не продлевать договор и уйти позже свободным агентом, получив за это хороший финансовый бонус.

Однако Вивчаренко не захотел так поступать с клубом и продлил договор до середины 2028 года, надеясь, что позже «Динамо» сможет заработать на трансфере.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 18 матчей.