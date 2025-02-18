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  4. Игроку Динамо предлагали не продлевать контракт. Он отказался
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 18:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:48
3635
4

Игроку Динамо предлагали не продлевать контракт. Он отказался

Вивчаренко решил остаться в киевской команды

18 февраля 2025, 18:22 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:48
3635
4
Игроку Динамо предлагали не продлевать контракт. Он отказался
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у защитника «Динамо» Константина Вивчаренко до его недавнего подписания нового контракта с киевлянами были другие варианты.

Сообщается, что у игрока были предложения от зарубежных клубов (испанских) не продлевать договор и уйти позже свободным агентом, получив за это хороший финансовый бонус.

Однако Вивчаренко не захотел так поступать с клубом и продлил договор до середины 2028 года, надеясь, что позже «Динамо» сможет заработать на трансфере.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 18 матчей.

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Динамо Киев Константин Вивчаренко Украинская Премьер-лига Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Павло
Циганик пи**дить, далі чим бачить
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0
Burevestnik
якби якісь іспанські клуби шось пропонували,
то вказали б які клуби.
Не вказали - їх не було.
Циганик на такі витівки ще той... 
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0
AK.228
Истинный динамовец 
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-5
u6464u
Помело , придумай щось правдоподібне.
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-7
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