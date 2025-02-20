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  4. ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам
Бразилия
20 февраля 2025, 04:59 |
25
0

ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам

20 февраля Ней и компания одолели Нороесте в 11-м туре чемпионата штата Сан-Паулу

20 февраля 2025, 04:59 |
25
0
ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля прошел матч 11-го тура чемпионата штата Саун-Паулу между командами Сантос и Нороесте.

Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Сантос отличились Гильерме, Тикиньо Соарес и Тасиано.

Звездный бразильский форвард Неймар вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут, после чего был заменен. На 18-й минуте Ней получил желтую карточку после того, как вступился за своего партнера, которого сбил соперник.

Также Неймар поразил фанатов крутой техникой и видео с его финтами уже завирусилось в социальных сетях.

Неймар провел пятый матч после возвращения на родину. На его счету один гол и один ассист.

Сейчас Сантос с 15 очками занимает первое место в группе В. У Нороесте 7 пунктов и третья позиция в квартете С. С каждой из четырех групп в плей-офф выйдут по две лучшие команды и образуют четвертьфинальные пары.

Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 11-й тур, 20 февраля

Сантос – Нороесте – 3:0

Голы: Гильерме, 45+4, Тикиньо Соарес, 57, Тасиано, 78

Видеообзор матча:

Видео момента, после которого Неймар получил желтую карточку

Видео с невероятным дриблингом 33-летнего Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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