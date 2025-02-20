ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам
20 февраля Ней и компания одолели Нороесте в 11-м туре чемпионата штата Сан-Паулу
20 февраля прошел матч 11-го тура чемпионата штата Саун-Паулу между командами Сантос и Нороесте.
Коллективы сыграли на стадионе Вила Бельмиро. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за Сантос отличились Гильерме, Тикиньо Соарес и Тасиано.
Звездный бразильский форвард Неймар вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут, после чего был заменен. На 18-й минуте Ней получил желтую карточку после того, как вступился за своего партнера, которого сбил соперник.
Также Неймар поразил фанатов крутой техникой и видео с его финтами уже завирусилось в социальных сетях.
Неймар провел пятый матч после возвращения на родину. На его счету один гол и один ассист.
Сейчас Сантос с 15 очками занимает первое место в группе В. У Нороесте 7 пунктов и третья позиция в квартете С. С каждой из четырех групп в плей-офф выйдут по две лучшие команды и образуют четвертьфинальные пары.
Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 11-й тур, 20 февраля
Сантос – Нороесте – 3:0
Голы: Гильерме, 45+4, Тикиньо Соарес, 57, Тасиано, 78
Видеообзор матча:
Видео момента, после которого Неймар получил желтую карточку
Видео с невероятным дриблингом 33-летнего Неймара
📁 documentos— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 19, 2025
└📁 dribles
└📁 dribles absurdos
└📁 dribles absurdos demais
└ 📁 CHAPÉU ABSURDO DO NEYMAR! pic.twitter.com/alxzmbEDYh
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин Ямал очень любит свою бабушку
Киевский клуб нацелился на Мигелито