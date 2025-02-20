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20 февраля 2025, 05:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:14
441
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Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

Лионель и компания одолели Спортинг Канзас-Сити в первом матче 1/16 финала

20 февраля 2025, 05:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:14
441
0
Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

20 февраля Интер Майами провел первый официальный матч в 2025 году.

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ подопечные Хавьера Маскерано минимально переиграли на выезде Спортинг Канзас-Сити со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке на 56-й минуте оформил легендарный аргентинец Лионель Месси после ассиста Серхио Бускетса. Для Лео этот матч стал 40-м в футболке Интер Майами. За все время в США он забил 35 мячей и отдал 18 голевых передач.

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В этом матче также сыграл еще один известный экс-футболист Барсы – Луис Суарес. Уругваец голевыми действиями не отличился, вышел в старте и провел 90 минут, после чего был заменен.

Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля в 03:00 по Киеву. Победитель противостояния во 2-м раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/16 финала

Первый матч, 20 февраля

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1

Гол: Месси, 56

ГОЛ! 0:1 Месси, 56 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Спортинг Канзас-Сити Луис Суарес Серхио Бускетс Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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