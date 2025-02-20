Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

20 февраля Интер Майами провел первый официальный матч в 2025 году.

В первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ подопечные Хавьера Маскерано минимально переиграли на выезде Спортинг Канзас-Сити со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке на 56-й минуте оформил легендарный аргентинец Лионель Месси после ассиста Серхио Бускетса. Для Лео этот матч стал 40-м в футболке Интер Майами. За все время в США он забил 35 мячей и отдал 18 голевых передач.

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В этом матче также сыграл еще один известный экс-футболист Барсы – Луис Суарес. Уругваец голевыми действиями не отличился, вышел в старте и провел 90 минут, после чего был заменен.

Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля в 03:00 по Киеву. Победитель противостояния во 2-м раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/16 финала

Первый матч, 20 февраля

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1

Гол: Месси, 56

ГОЛ! 0:1 Месси, 56 мин.

Un derechazo de Messi nos da la ventaja 🐐✨pic.twitter.com/0gqsN7JjO2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine