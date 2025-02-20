ВИДЕО. Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах
Лионель поразил ворота Спортинг Канзас-Сити в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
20 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами.
Коллективы играют на стадионе Чилдренс Мерси Паркс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.
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На 56-й минуте звездный аргентинский форвард цаплей Лионель Месси поразил ворота соперников после передачи своего друга Серхио Бускетса.
Для Лео это первый гол в официальных матчах в 2025 году и четвертый, если учитывать товарищеские поединки.
Ответная игра между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирована на 26 февраля.
ВИДЕО. Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах
Un derechazo de Messi nos da la ventaja 🐐✨pic.twitter.com/0gqsN7JjO2— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2025
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