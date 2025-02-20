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20 февраля 2025, 04:31 |
131
1

ВИДЕО. Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах

Лионель поразил ворота Спортинг Канзас-Сити в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

20 февраля 2025, 04:31 |
131
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ВИДЕО. Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

20 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами.

Коллективы играют на стадионе Чилдренс Мерси Паркс. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте звездный аргентинский форвард цаплей Лионель Месси поразил ворота соперников после передачи своего друга Серхио Бускетса.

Для Лео это первый гол в официальных матчах в 2025 году и четвертый, если учитывать товарищеские поединки.

Ответная игра между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирована на 26 февраля.

ВИДЕО. Месси забил первый гол в 2025 году в официальных матчах

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Лига чемпионов КОНКАКАФ видео голов и обзор Спортинг Канзас-Сити Интер Майами Лионель Месси Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Срочна прігатовьтє залатой мяч етаму техаскаму рейнжеру в трусіках.
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