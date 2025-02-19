Луис Гильерме, которого торгует Шахтер – новый Ривалдо, вдохновленный Месси

Даже в лучшие годы украинской Премьер-лиги крайне нечасто в ряды ее команд-участниц перебирались футболисты из английской Премьер-лиги. По крайней мере, автору этих строк навскидку в голову приходят только две фамилии – Эдуардо да Силва и Никола Калинич. Первый летом 2010 года переехал из «Арсенала» в «Шахтер» за 7 миллионов евро, второй летом 2011-го сменил «Блэкберн» на «Днепр», позволив «бродягам» получить трансферную компенсацию в 6 миллионов евро. Оба – и бразилец, и хорват – были абсолютно топовыми исполнителями по меркам УПЛ, но реализовать весь свой огромный потенциал в отечественном чемпионате так и не сумели, хотя и говорить, что они провалились будет категорически неправильно.

И вот сейчас, кажется, украинский клубный футбол находится в шаге от того, чтобы в нем состоялся еще один знаковый трансфер из Туманного Альбиона: в УПЛ может перебраться 19-летний бразильский вингер «Вест Хэма» Луис Гильерме.

Впервые об этом еще в конце января сообщил авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо. Итальянец написал, что предложение «молотобойцам» по Гильерме направил «Шахтер», причем за молодого бразильца «горняки» оказались готовы заплатить 15 миллионов евро. Вскоре в авторитетных британских источниках, таких как Sky Sports, появилась информация о желании «Вест Хэма» получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро, а по прошествии еще нескольких дней в прессе уже вовсю поползли слухи об отказе «Шахтера» от сделки из-за якобы нежелания самого Гильерме перебираться в Украину.

Впрочем, прямо сейчас есть немало косвенных признаков, указывающих на то, что «Шахтер» все еще сохраняет интерес к талантливому бразильцу. Прежде всего, это последние новости, прямо утверждающие об этом. Однако, помимо них, во внимание также стоит принимать недавнее интервью спортивного директора «горняков» Дарио Срны, в котором хорват прямо заявил, что президент клуба Ринат Ахметов дал согласие на еще один трансфер, который топ-функционер «оранжево-черных» охарактеризовал не иначе как «громкий и дорогой».

А буквально накануне в английской прессе появилась, казалось бы, абсолютно не имеющая к вопросу потенциального переезда Луиса Гильерме в «Шахтер» информация об интересе «Вест Хэма» к звезде нынешнего состава «горняков» Георгию Судакову. Более того, утверждается, что «молотобойцы» даже вовсю контактируют по вопросу трансфера как с самим футболистом, так и с руководством «Шахтера», что и дало повод предположить, что клубы могут попытаться договориться сразу о двух больших трансферах, и что в «Вест Хэме» банально решили использовать интерес «горняков» к Гильерме при переговорах по Судакову, которого видеть в своих рядах были бы не прочь многие серьезные клубы Европы.

Но кто же такой этот Луис Гильерме, и почему «Шахтер» в сложнейших условиях, в которых сейчас пребывает весь украинский футбол, готов рискнуть и заплатить огромные деньги за этого игрока?

На самом деле, для болельщиков, которые стараются следить за большинством важных событий в мировом футболе, имя Луиса Гильерме точно не является новым, и дело даже не в том, что ныне бразилец выступает за «Вест Хэм» в АПЛ. В английский клуб вингер перебрался лишь летом минувшего года за 23 миллиона евро из «Палмейраса», а до этого ему удалось в юном возрасте выстроить головокружительный старт карьеры на родине. В частности, уже в 17 с небольшим лет Луис входил в пятерку самых ценных футболистов мирового футбола, и о нем мы уже рассказывали в рамках специального материала на Sport.ua, с которым и предлагаем ознакомиться тем, кто по каким-то причинам его пропустил, чтобы сейчас не повторять некоторую базовую информацию…

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В Бразилии Луис Гильерме быстро зарекомендовал себя как скоростной фланговый футболист атаки с невероятной техникой, причем подавляющее большинство его финтов оказываются не только эффектными, но и эффективными – он проходит соперников, создавая опасность у их ворот.

Являясь «продуктом» академии «Палмейраса», которая за последние годы подарила мировому футболу сразу несколько действительно топовых талантов, Луис Гильерме сумел очень быстро прогрессировать в юношеском возрасте. Уровень его футбола позволял вингеру постоянно играть за более старшие команды: когда Гильерме было 13 лет, то он выступал за «Палмейрас» U-15, в 14 его уже использовали среди тех, кто не достиг 17-летия, а в 15 лет Луис привлекался к играм за «Палмейрас» U-20, став наряду с Эндриком, который ныне на контракте в «Реале», одним из самых молодых футболистов в истории этого коллектива.

«Игра с более старшими футболистами очень помогла мне в моем развитии, поскольку физические и технические требования к ним выше. Я знаю, что мне еще предстоит пройти много этапов, хотя я еще очень молод, но я также хорошо себя чувствую в топовых командах. Это естественно в футболе и это то, что многие спортсмены уже испытали на себе во время тренировок», – рассказывал Луис Гильерме, когда дорос и до выступлений за первую команду «Палмейраса».

Футбол Луиса Гильерме действительно практически не оставлял равнодушным никого из скаутов, приезжавших посмотреть на талантов «Палмейраса». Однако до определенного момента идти на продажу своего вундеркинда в бразильском клубе не спешили. Поэтому в прессе только и циркулировали слухи – например, в начале минувшего года известный экс-футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что в подписании Луиса Гильерме, по его данным, заинтересованы оба испанских гранда – и «Реал», и «Барселона». Причем тогда юного вундеркинда «Палмейраса» связывали с переездом в Испанию не просто так, а в статусе наследника легенды бразильского футбола – так и называя Гильерме «новым Ривалдо».

Откуда точно произошло это сравнение, установить сложно. Однако известно, что еще весной 2023-го журналист UOL Esporte Данило Лавьери сравнил Луиса Гильмере с Ривалдо, подчеркнув, что находит стиль игры обоих игроков весьма похожим.

«Луис Гильерме напоминает [своими действиями на поле] мне Ривалдо. Мы видим, как «Палмейрас» каждый раз выпускает на поле разных молодых игроков. Любой, кто следит за молодежной командой «Палмейраса» некоторое время, уже знает, что Луис Гильерме был многообещающим игроком. Мы видели, как он выходил на игру 1/8 финала Кубка Бразилии, показав футбол с большой индивидуальностью, очень техничный. Мне не нравятся сравнения с футболистами прошлых лет, но тогда, на стадионе, он очень напомнил мне по стилю игры Ривалдо. Я не говорю, что он будет таким же как Ривалдо. Но это практически такой же стиль игры, забеги, то, как он ведет мяч», – сказал Лавьери.

Сам же Луис Гильерме, когда его попросили сказать, кого он считает примером для подражания, неожиданно для многих выделил не кого-то из легендарных соотечественников, а аргентинского гения нашего времени Лионеля Месси.

«Месси – это игрок, за которым мне больше всего нравится наблюдать, и я всегда слежу за ним. Для меня он лучший в мире. Он – мое большое вдохновение», – заявил Гильерме.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме в матче против Манчестер Сити

В Бразилии Гильерме успел выиграть местный чемпионат в рядах «Палмейраса», после чего поспешил перебраться в Европу. Наиболее конкретным и стремительным в переговорах по Луису оказался «Вест Хэм», скауты которого досконально изучили молодого бразильца, благодаря чему лондонцы оформили с Гильерме 5-летнее трудовое соглашение. Да и в целом на Туманном Альбионе о вундеркинде «Палмейраса» были более чем наслышаны даже болельщики, так как еще в октябре 2023-го, более чем за полгода до переезда Гильерме в «Вест Хэм», авторитетное издание The Guardian включило Луиса в список лучших футболистов мира среди родившихся в 2006 году.

Впрочем, с ходу заиграть у Луиса Гильерме в «Вест Хэме» не удалось, хотя он еще за шесть месяцев до переезда на Туманный Альбион начал учить английский язык, а также перебрался в Лондон вместе с любимой девушкой и родителями, чтобы его адаптация к новым реалиям проходила максимально успешно. В стане «молотобойцев» бразильский вундеркинд столкнулся с необходимостью выигрывать конкуренцию на правом фланге атаки у капитана команды 28-летнего Джаррода Боуэна и экс-звезды «Аякса» 24-летнего Мохаммеда Кудуса. Они оба являются игроками своих национальных сборных – Англии и Ганы соответственно, – а также обладают значительно большим опытом, нежели Луис Гильерме, который в начале феврале отпраздновал свое 19-летие.

Да и сам Гильерме, когда только перебрался в «Вест Хэм», не стал обещать фанатам, что очень быстро «заткнет за пояс» Боуэна с Кудусом. Наоборот, о своих конкурентах бразилец высказался очень уважительно, подчеркнув, что ему есть, чему у них поучиться.

«Это футболисты своих национальных сборных – Англии и Ганы. Между нами будет здоровая конкуренция, и я надеюсь, что смогу многому у них научиться, чтобы улучшить свою игру», – говорил Гильерме.

Пока за «Вест Хэм» Луис Гильерме сыграл только 55 минут в рамках 8 официальных матчей, не отличившись голевыми действиями. В АПЛ на его счету 7 поединков и в общей сложности лишь чуть более одного тайма игрового времени – 50 минут. При этом, продвинутая статистика Гильерме в самой сильной национальной футбольной лиге мирового футбола даже на фоне того, что ему раньше удавалось демонстрировать в бразильской Серии А, выглядит весьма и весьма пристойно. Даже излюбленных обводок на Туманном Альбионе в среднем за матч в активе Луиса почти 5 с довольно высоким уровнем их успешности (60%).

Очевидно, что у руководства «Вест Хэма» прямо сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы стремиться продать Луиса Гильерме. В то же время, пока непонятно, сумеет ли бразилец уже в ближайшее время выиграть конкуренцию у Боуэна и Кудуса, если те не будут проданы в другие клубы… Ведь если этого не произойдет, то есть риск, что в карьере Гильерме вместо стремительного прогресса наступит регресс, и тогда бразильца придется продавать как абсолютно ненужного футболиста, а это напрямую скажется на стоимости.

Прекрасно осознавая эти факторы и ситуацию, в которой оказался Луис Гильерме в «Вест Хэме», руководство «Шахтера», по-видимому, и хочет обернуть историю с бразильцем в свою пользу, сделав его очередным своим новичком. Удастся ли у «горняков» это сделать еще до закрытия зимнего трансферного окна в УПЛ? Посмотрим, но уже сейчас понятно одно: в «Шахтере» не будут отчаиваться, даже если переход Луиса Гильерме до 11 марта, когда захлопнется «форточка» переходов в Украине, осуществить не удастся. Очевидно, «горняки» будут готовы вернуться за талантливым бразильцем летом, и если заполучить его удастся, то это, вероятно, будет еще более сильный ход, нежели недавняя покупка Кауана Элиаса. И, если уж продолжать сравнения, то для «горняков» Луис Гильерме может стать «новым Виллианом» или «новым Дугласом Костой», хотя никогда не стоит исключать и возможности с «новым Бернардом». Но этим и интересен футбол, где всю многогранность факторов просчитать не способен никто и никогда…