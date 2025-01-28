Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 23:59 |
1156
7

Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца

18-летний хавбек Луис Гильерме может вскоре стать игроком донецкого клуба

28 января 2025, 23:59 |
1156
7
Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Украинский клуб «Шахтер» Донецк направил официальное предложение английскому клубу «Вест Хэм» по трансферу 18-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, украинцы предлагают за молодого таланта пакет в размере €15 млн.

Источник отмечает, что к игроку также проявляют интерес другие клубы, а его трансфер из Лондона в Украину может стать вопросом в ближайшие дни.

Луис присоединился к «Вест Хэму» летом 2024 года, перейдя из бразильского «Палмейраса», но пока не сумел закрепиться в основном составе молотобойцев. В текущем сезоне он провел 5 матчей АПЛ и 1 поединок Кубка Англии, без забитых голов.

Трансферная стоимость 18-летнего бразильского хавбека, по оценке веб-портала Transfermartkt, составляет 22 млн евро.

По теме:
Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга
Прощай Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно своего будущего
Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»
Шахтер Донецк Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Футбол | 28 января 2025, 21:25 10
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ

Карина Тымчик выбрала отдых в Дубае

КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
Бокс | 28 января 2025, 07:47 4
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат

Владимиру могут предложить поединок с победителем боя Дюбуа – Паркер

Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Теннис | 28.01.2025, 14:27
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга
Футбол | 28.01.2025, 09:31
Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга
Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Футбол | 28.01.2025, 08:36
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
«Совершенно другие задачи». Левченко объяснил, почему Шахтер продал Сикана
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Інфа сотка) ВестГем узяв улітку за 23 лями, щоб через півроку продати за 15, ага))
Ответить
+1
ivankondrat96
Давно до нас ніхто з клубів топчемпіонатів не переходив). Та і навряд чи Вест Гем захоче продавати такого гравця. Оренда, мей бі
Ответить
+1
Oleksandr
Круто 😎 але із АПЛ в УПЛ, да й ще зараз.. слабо віриться. Ладно ще би із Бразилії напряму в Україну 🤪
Ответить
0
Дыряво с пердя🤣
Гельермчик
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Якихось два роки тому у Шахтаря в Лізі чемпіонів на поле виходило 10 українців.  Тепер буде 11 чорномазих. 
Ответить
-1
u6464u
хоча б в оренду дали, але який сенс брати в оренду як ЛЧ закінчується, подальші перспективи примарні, мабуть нічого невийде з цим хлопцем .
Ответить
-1
easterly
Добряче рінах на тарифах та відновленні піднявся - можна тепер понти поколотити в Європі). Та й сундукова треба якось продавати:  хороший понт - 50% успєха
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 6
Бокс
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45 1
Бокс
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 7
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем