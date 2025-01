Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца

Украинский клуб «Шахтер» Донецк направил официальное предложение английскому клубу «Вест Хэм» по трансферу 18-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, украинцы предлагают за молодого таланта пакет в размере €15 млн.

Источник отмечает, что к игроку также проявляют интерес другие клубы, а его трансфер из Лондона в Украину может стать вопросом в ближайшие дни.

Луис присоединился к «Вест Хэму» летом 2024 года, перейдя из бразильского «Палмейраса», но пока не сумел закрепиться в основном составе молотобойцев. В текущем сезоне он провел 5 матчей АПЛ и 1 поединок Кубка Англии, без забитых голов.

Трансферная стоимость 18-летнего бразильского хавбека, по оценке веб-портала Transfermartkt, составляет 22 млн евро.

