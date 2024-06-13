ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм отдал 23 миллиона за 18-летнего бразильца
Луис Гильерме покидает «Палмейрас»
Лондонский «Вест Хэм» официально сообщил о подписании 18-летнего вингера «Палмейрас» Луиса Гильерме. Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Луис Гильерме провел 18 матчей за «Палмейрас» во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. Вингер провел 5 матчей за сборную Бразилии U-20.
Напомним, недавно новым главным тренером «Вест Хэма» стал Хулен Лопетеги.
Our new Brazilian Hammer 🇧🇷⚒️ pic.twitter.com/miEU9Za9Nj— West Ham United (@WestHam) June 13, 2024
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