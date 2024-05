ОФИЦИАЛЬНО. Хулен Лопетеги возглавил клуб, в котором играл Ярмоленко

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о назначении Хулена Лопетеги новым главным тренером английского клуба.

Бывший тренер сборной Испании, «Порту», «Реала», «Севильи» и «Вулверхэмптона» официально приступит к работе с «молотобойцами» 1 июля.

Лопетеги в качестве тренера привел «Севилью» к победе в Лиге Европы УЕФА 2019/20, а сборные Испании U21 и U19 – к успеху на чемпионате Европы УЕФА.

Испанский специалист заменит Дэвида Мойеса, с которым команда заняла 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги в сезоне 2023/24.

Последним местом работы Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон». Испанца уволили перед самым началом сезона 2023/24 из-за конфликта с руководством.

Украинсикий футболист Андрей Ярмоленко защищал цвета «Вест Хэма» с 2018-го по 2022-й.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United 👋⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ⚒️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km