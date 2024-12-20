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  4. Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 11:53 |
937
0

Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер

Это произошло в Куршавеле

20 декабря 2024, 11:53 |
937
0
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский признался, какую самую большую сумму денег тратил за один вечер:

«Я уже говорил об этом – 17 тысяч евро. Это было в Куршавеле, во Франции зимой на Рождество. Там миллион бутылок шампусика Дом Периньон. Все знают, наверное, что это такое».

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Артема Милевского якобы задержали правоохранительные органы. Сам футболист позже жестко прокомментировал эти слухи.

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Артем Милевский финансы lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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