Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский признался, какую самую большую сумму денег тратил за один вечер:

«Я уже говорил об этом – 17 тысяч евро. Это было в Куршавеле, во Франции зимой на Рождество. Там миллион бутылок шампусика Дом Периньон. Все знают, наверное, что это такое».

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Артема Милевского якобы задержали правоохранительные органы. Сам футболист позже жестко прокомментировал эти слухи.