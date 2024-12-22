«Очень серьезно». Финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика из-за допинга

Финансовый эксперт Стефан Борсон оценил проблемы украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика из-за допингового скандала.

«Мы знаем из ситуации с Погба, что срок дисквалификации может начаться с четырех лет и закончится 18 месяцами в случае апелляции. Думаю, другим вариантом может быть два года отстранения. Это может быть очень серьезно для игрока, поэтому для него это огромная головная боль.

Он – достаточно молод, чтобы вернуться после этого. Но если допинг будет доказан, то такие дисквалификации не будут короткими.

Если предположить, что все будет доказано, то «Челси» придется решать, что делать с игроком. Собираются ли они фактически разорвать его контракт или каким-то образом сохранить его и оказать ему поддержку в течение очень длительного периода?» – цитирует Борсона Football Insider.