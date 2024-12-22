В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Парма».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А