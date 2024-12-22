Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
22.12.2024 13:30 - : -
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 декабря 2024, 07:57 |
19
0

Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря поединок 17-го тура итальянской Серии А

22 декабря 2024, 07:57 |
19
0
Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Парма».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Парма
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удаление, пенальти и драма в конце. Лацио победил Лечче
Серия А. Наполи спокойно обыграл Дженоа. Болонья не оставила шансов Торино
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн Парма
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куда они смотрели? Промоутеры выставили свои оценки на бой Усик – Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 03:14 4
Куда они смотрели? Промоутеры выставили свои оценки на бой Усик – Фьюри
Куда они смотрели? Промоутеры выставили свои оценки на бой Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен, Боб Арум и Оскар де ла Хойя удивили своим решением

Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 0
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри

Энтони насчитал победу Александра 115:114

Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Бокс | 22.12.2024, 02:16
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Милевский дал совет фанатам и обратился к Усику после победы над Фьюри
Футбол | 22.12.2024, 08:21
Милевский дал совет фанатам и обратился к Усику после победы над Фьюри
Милевский дал совет фанатам и обратился к Усику после победы над Фьюри
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 21.12.2024, 23:59
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 18
Бокс
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
21.12.2024, 08:41
Бокс
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 25
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 24
Футбол
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
20.12.2024, 22:30 14
Футбол
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 14
Футбол
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 134
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем