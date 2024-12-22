Италия22 декабря 2024, 07:57 |
19
0
Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря поединок 17-го тура итальянской Серии А
22 декабря 2024, 07:57 |
19
0
В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Парма».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Парма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ПармаСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 декабря 2024, 03:14 4
Фрэнк Уоррен, Боб Арум и Оскар де ла Хойя удивили своим решением
Бокс | 22 декабря 2024, 08:30 0
Энтони насчитал победу Александра 115:114
Бокс | 22.12.2024, 02:16
Футбол | 22.12.2024, 08:21
Бокс | 21.12.2024, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.12.2024, 08:23 18
21.12.2024, 08:41
21.12.2024, 10:32 25
21.12.2024, 08:20
20.12.2024, 13:03 24
20.12.2024, 22:30 14
20.12.2024, 09:56 14
22.12.2024, 01:31 134