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Рома
22.12.2024 13:30 - : -
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Италия
22 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 22 декабря 2024, 07:56
104
0

Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 декабря в 13:30 по Киеву

22 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 22 декабря 2024, 07:56
104
0
Рома – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 17-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Пармой». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Рома

Команда пытается наладить игру. Во многом ее проблемы были связаны с очень уж острой реакцией руководства проекта на тяжелый старт в новом сезоне. Не совсем понятно, зачем было оставлять Де Росси после того, как с ним в прошлом розыгрыше волки стали только 6-ми в Серии А и проиграли в полуфинале Лиги Европы, чтобы, набрав под него новичков, указывать легенде на дверь уже после пары неудач в августе? Да, вроде бы при Юриче была надежда на прогресс поначалу, даже выиграли в Кальчо несколько раз. Но при этом джалоросси погрузились во внутренний конфликт, чего стоила драка Ивана с одним из футболистов в перерыве матча. В итоге было принято мудрое решение уговорить вернуть с пенсии Раньери. Тот не волшебник, но постепенно ситуация нормализировалась. Разгромили Лечче в Серии А, Брагу в Лиге Европы и Сампдорию в кубке, на этой неделе. Но в прошлом туре чемпионата при этом уступили Комо.

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Парма

Клуб пережил довольно стандартную для последних лет историю. Крепко держащийся в середняках элитного дивизиона своей страны проект заинтересовал инвесторов из США. Но после смены владельца крестоносцы спикировали в Серию В. Более того, потом еще и застряли там - даже Буффон, вернувшийся туда, где начинал, не смог напоследок помочь вернуться в Кальчо. Это получилось у Пеккьи только со второй позиции, прошлой весной. Сейчас же приходится вести тяжелую борьбу за выживание. После удачного старта (ничья с Фиорентиной и победа над Миланом) сменилась тяжелой серией, но с ноября снова пришли победы. Впрочем, после сенсационного успеха с Лацио уступили и Интеру, и даже Вероней.

Статистика личных встреч

После трех побед в 2020-м волки в следующем году уступили крестоносцам - а потом клубы не пересекались на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу хозяев. Это не Интер, но такого соперника они должны выигрывать не минимально - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Рома
22 декабря 2024 -
13:30
Парма
Фора Ромы (-1) 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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