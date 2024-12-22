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Чемпионат Италии
Рома
22.12.2024 13:30 – FT 5 : 0
Парма
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Италия
22 декабря 2024, 16:12 |
828
0

Рома – Парма – 5:0. Как Довбик и Дибала разорвали соперника. Обзор матча

Хорошая игра для римской команды

22 декабря 2024, 16:12 |
828
0
Рома – Парма – 5:0. Как Довбик и Дибала разорвали соперника. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, у Пауло Дибалы дубль и ассист.

У Артема в сезоне пять голов в Серии A и девять мячей во всех турнирах.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Рома – Парма 5:0
Голы: Дибала, 8 (пен), 51 Анхелиньо, 13, Паредес, 74 (пен), Довбик, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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