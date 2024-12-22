Италия22 декабря 2024, 16:12 |
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Рома – Парма – 5:0. Как Довбик и Дибала разорвали соперника. Обзор матча
Хорошая игра для римской команды
22 декабря 2024, 16:12 |
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Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, у Пауло Дибалы дубль и ассист.
У Артема в сезоне пять голов в Серии A и девять мячей во всех турнирах.
Чемпионат Италии. 17-й тур
Рома – Парма 5:0
Голы: Дибала, 8 (пен), 51 Анхелиньо, 13, Паредес, 74 (пен), Довбик, 83
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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