Рома – Парма – 5:0. Как Довбик и Дибала разорвали соперника. Обзор матча

Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, у Пауло Дибалы дубль и ассист.

У Артема в сезоне пять голов в Серии A и девять мячей во всех турнирах.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Рома – Парма 5:0

Голы: Дибала, 8 (пен), 51 Анхелиньо, 13, Паредес, 74 (пен), Довбик, 83