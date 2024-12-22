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  4. ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Чемпионат Италии
Рома
22.12.2024 13:30 – FT 5 : 0
Парма
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Италия
22 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:09
3882
7

ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче

Римляне выиграли последний домашний матч года

22 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 22 декабря 2024, 16:09
3882
7
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома в матче чемпионата Италии спокойно разобралась с Пармой со счетом 5:0.

Дубль оформил Пауло Дибала, а украинский бомбардир Артем Довбик провел на поле всю игру. Игрок отметился тем, что на старте встречи сделал красивую передачу пяткой на Дибалу, который заработал пенальти.

Далее Артем оформил ассист на Дибалу, а в конце забил сам с передачи аргентинца. Для игрока это девятый гол в сезоне во всех турнирах.

Римляне набрали 19 очков и идут на 11-й позиции. В последней игре года команда сыграет с Миланом.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Рома – Парма 5:0
Голы: Дибала, 8 (пен), 51 Анхелиньо, 13, Паредес, 74 (пен), Довбик, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала Артем Довбик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
Дибала с большим отрывом лучший игрок матча, но Довбик тоже в грязь лицом не ударил, поучаствовал в большинстве голов.
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+6
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antt
Хотілось написати, а якби пенальті не реалізував. Якого ще не бачив. А подивився на цей 5ий гол - а якби цей гол не забив в зовсім пусті ворота. Який нічого не вирішував. І гол в категорії - Один простіше іншого. Тобто другого в попередньому матчі. Але так нічого собі додав до заліку голів. За два матчі додав мімімум 50 відсотків що було до того. Хоча якщо це 9ий гол взагалі за римлян, то майже 100 відсотків. 
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+1
8number
Завелась машина 😀👀
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0
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