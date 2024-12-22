ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче

Рома в матче чемпионата Италии спокойно разобралась с Пармой со счетом 5:0.

Дубль оформил Пауло Дибала, а украинский бомбардир Артем Довбик провел на поле всю игру. Игрок отметился тем, что на старте встречи сделал красивую передачу пяткой на Дибалу, который заработал пенальти.

Далее Артем оформил ассист на Дибалу, а в конце забил сам с передачи аргентинца. Для игрока это девятый гол в сезоне во всех турнирах.

Римляне набрали 19 очков и идут на 11-й позиции. В последней игре года команда сыграет с Миланом.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Рома – Парма 5:0

Голы: Дибала, 8 (пен), 51 Анхелиньо, 13, Паредес, 74 (пен), Довбик, 83