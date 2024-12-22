Англия22 декабря 2024, 07:25 |
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии.
22 декабря 2024, 07:25 |
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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