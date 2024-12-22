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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.12.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2024, 07:25 |
4
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии.

22 декабря 2024, 07:25 |
4
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Ливерпуль
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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