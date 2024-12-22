Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхемом» и «Ливерпулем».

Матч проходил на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Игра закончилась со счетом 3:6.

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Открыв счет на 23 минуте благодаря голу Луиса Диаса. а после удвоив благодаря голу головой Макаллистера, «красные» получили желаемое комфортное преимущетсво. Спустя 5 минут полузащитник «шпор» Мэддисон сократил отставание хозяев, но радость лондонцев продлилась недолго: Собослаи на первой компенсированной минуте забил гол и команды ушли на перерыв со счетом 1:3.



Во второй тайме два быстрых гола Салаха на 54 и 61 минуте довели счет до неприличного: 1:5 на табло Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Сделав счет разгромным, гости успокоились, чем воспользовался «Тоттенхэм». Голы Кулушевски на 72 минуте и Соланке на 83 минимально приблизили команду к невероятному камбеку, но второй гол Диаса на 86 минуте разбил надежды «шпор» на хотя бы попытку камбеку в концовке.

Английская Премьер-Лига. 17-й тур. 22 декабря

Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 – Диас, 23, 86, Макаллистер, 36, Собослаи 45+1, Салах, 54, 61

Тоттенхэм: Форстер, Спенс, Дрэгушин, Грэй, Порро, Биссума, Сарр (Бергволл, 58), Сон (Вернер, 82), Мэддисон (Джонсон, 58), Кулушевски, Соланке

Лиерпуль: Аллисон, Робертсон, Вирджил ван Дейк, Гомес, Трент Александер-Арнольд, Макаллистер (Джонс, 68), Гравенберг, Гакпо (Диогу Жота, 68), Собослаи, Салах (Эллиот, 87), Луис Диас (Нуньес, 87)

Предупреждения: Бергволл, 79 – Гакпо. 31, Собослаи, 52

Фото матча: