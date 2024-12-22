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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.12.2024 18:30 – FT 3 : 6
Ливерпуль
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Англия
22 декабря 2024, 20:31 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:06
1611
3

Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих

Мохамед Салах и компания идут за чемпионством

22 декабря 2024, 20:31 | Обновлено 22 декабря 2024, 21:06
1611
3
Матч сезона в Англии. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 9 голов на двоих
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхемом» и «Ливерпулем».

Матч проходил на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Игра закончилась со счетом 3:6.

Все самые яркие моменты матча есть в Telegram Sport.ua

Открыв счет на 23 минуте благодаря голу Луиса Диаса. а после удвоив благодаря голу головой Макаллистера, «красные» получили желаемое комфортное преимущетсво. Спустя 5 минут полузащитник «шпор» Мэддисон сократил отставание хозяев, но радость лондонцев продлилась недолго: Собослаи на первой компенсированной минуте забил гол и команды ушли на перерыв со счетом 1:3.

Во второй тайме два быстрых гола Салаха на 54 и 61 минуте довели счет до неприличного: 1:5 на табло Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Сделав счет разгромным, гости успокоились, чем воспользовался «Тоттенхэм». Голы Кулушевски на 72 минуте и Соланке на 83 минимально приблизили команду к невероятному камбеку, но второй гол Диаса на 86 минуте разбил надежды «шпор» на хотя бы попытку камбеку в концовке.

Английская Премьер-Лига. 17-й тур. 22 декабря

Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 – Диас, 23, 86, Макаллистер, 36, Собослаи 45+1, Салах, 54, 61

Тоттенхэм: Форстер, Спенс, Дрэгушин, Грэй, Порро, Биссума, Сарр (Бергволл, 58), Сон (Вернер, 82), Мэддисон (Джонсон, 58), Кулушевски, Соланке

Лиерпуль: Аллисон, Робертсон, Вирджил ван Дейк, Гомес, Трент Александер-Арнольд, Макаллистер (Джонс, 68), Гравенберг, Гакпо (Диогу Жота, 68), Собослаи, Салах (Эллиот, 87), Луис Диас (Нуньес, 87)

Предупреждения: Бергволл, 79 – Гакпо. 31, Собослаи, 52

Фото матча:

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Соланке Тоттенхэм - Ливерпуль Мохамед Салах Луис Диас Деян Кулушевски Доминик Собослаи Алексис Макаллистер Джеймс Мэддисон
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 3
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VARioR
Для обох команд великий респект за дивовижний матч. Практично, відкритий футбол на великих швидкостях. Здавалося, що при 1:5 вже все, досить, а ніт -- Тотем вирішив спробувати камбекнути і отримали шостий. PS: Ліверпулю потрібно навести терміново лад в цз. Канате випав і захист посипався -- забагато стали пропускати. Робо здав, не витягує. Цимікас не відновився, Бредлі на травмі. ТАА -- хз, трохи думками в Реалі, а Гомес є Гомес, хоча сьогодні непогано відіграв.
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pol-55
Форстер переходячи в Тотем,думав що посидить на лавці за спиною Уго Л.а тут обставини склались так що ще й треба грати,до речі він вперше вийшов в рамку коли Тотем горів від Ньюкасла (Уго за 20хв. пропустив 5голів) і відразу також пропустив і ще загроза тренеру,Лисий (Д.Леві)в цих питаннях не адекватний,підтвердять Маурісіо,Жозе,Конте .
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