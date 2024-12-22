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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.12.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
22 декабря 2024, 08:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 08:02
178
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 декабря в 18:30 по Киеву

22 декабря 2024, 08:01 | Обновлено 22 декабря 2024, 08:02
178
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

22 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб после провала позапрошлого сезона не сумел дальше удерживать Кейна. Но даже без уехавшего в Баварию Харри новый наставник шпор, Постекоглу, вел борьбу за возвращение в Лигу чемпионов, и остановился в шаге от успеха, пропустив выше пиковую Астон Виллу. Казалось, что в новом розыгрыше будет дальнейший прогресс, тем более что не пожалели денег на нового нападающего, Соланке. Но лондонский клуб, что изначально не отличался стабильностью, к концу осени откровенно поплыл под грузом эпидемии травм. Не выиграли даже у Рейнджерс. Но потом, собравшись, сумели разгромить Саутгемптон в прошлом туре АПЛ. На этой неделе в Кубке Лиги с Манчестер Юнайтед удалось закончить перестрелку своей победой и выходом в полуфинал.

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Ливерпуль

Команда по итогам прошлого сезона вернулась в топ-3 АПЛ и брала Кубок Лиги. Но то были последние успехи на Туманном Альбионе Клоппа - тот заранее предупредил, что уйдет. Завершение подобной эры часто сменяется затяжным спадом, и всем было интересно, как с таким вызовом будет справляться тщательно подобранный преемник для Юргена - Арне Слот. Но тот оказался еще одним крайне удачным решением селекционеров красных - оперируя практически той же обоймой, что была у великого немца, он добился невероятного старта. В Лиге чемпионов англичане и вовсе выдали стопроцентный показатель, в АПЛ, ухитрившись уступить дома Ноттингем Форест, в остальных поединках практически не теряли очков - до крайних туров, где кряду были ничьи с Ньюкаслом и Фулхэмом. И даже Саутгемптон в Кубке Лиги обыграли минимально, 2:1.

Статистика личных встреч

Шпоры за 14 последних очных матчей выиграли только однажды при обилии поражений, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Но эта победа была в прошлом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Они нестабильны, и такого соперника лидер обязан обыграть и в гостях (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
22 декабря 2024 -
18:30
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.68 Сделать ставку
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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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