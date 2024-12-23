Вечером 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» устроили яркое шоу в Лондоне.

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Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу команды из Ливерпуля.

Героем матча стал Мохамед Салах, который забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

АПЛ. 17-й тур. 22 декабря

Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 – Луис Диас, 23, 86, Макаллистер, 36, Собослаи, 45+1, Салах, 54, 61

Видео голов и обзор матча