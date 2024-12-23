Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6. Супершоу в АПЛ. Видео голов и обзор матча
В 17-м туре топ-команды устроили яркий фейерверк голов в Лондоне
Вечером 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» устроили яркое шоу в Лондоне.
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Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу команды из Ливерпуля.
Героем матча стал Мохамед Салах, который забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
АПЛ. 17-й тур. 22 декабря
Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6
Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 – Луис Диас, 23, 86, Макаллистер, 36, Собослаи, 45+1, Салах, 54, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
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