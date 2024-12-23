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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.12.2024 18:30 – FT 3 : 6
Ливерпуль
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Англия
23 декабря 2024, 00:41 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:59
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Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6. Супершоу в АПЛ. Видео голов и обзор матча

В 17-м туре топ-команды устроили яркий фейерверк голов в Лондоне

23 декабря 2024, 00:41 | Обновлено 23 декабря 2024, 00:59
106
0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6. Супершоу в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» устроили яркое шоу в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу команды из Ливерпуля.

Героем матча стал Мохамед Салах, который забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

АПЛ. 17-й тур. 22 декабря

Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулушевски, 72, Соланке, 83 – Луис Диас, 23, 86, Макаллистер, 36, Собослаи, 45+1, Салах, 54, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Тоттенхэм Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Доминик Соланке Джеймс Мэддисон Тоттенхэм - Ливерпуль Доминик Собослаи Деян Кулушевски Луис Диас Алексис Макаллистер видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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