Милевский дал совет фанатам и обратился к Усику после победы над Фьюри
Бывший нападающий сборной Украины поздравил боксера с победным реваншем
Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.
На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!
После победы к украинскому боксеру обратился бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский:
«Молитесь за Украину. Саня, с победой».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефан Борсон прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинец
Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив – о том, чего ожидать от Усика и Фьюри во втором поединке