Милевский дал совет фанатам и обратился к Усику после победы над Фьюри

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялось боксерское мегашоу.

На ринге второй раз встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

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Это был бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы, одержал триумф единогласным решением судей – 116-112, 116-112, 116-112!

После победы к украинскому боксеру обратился бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский:

«Молитесь за Украину. Саня, с победой».