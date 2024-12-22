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Манчестер Юнайтед
22.12.2024 16:00 - : -
Борнмут
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Англия
22 декабря 2024, 07:35 | Обновлено 22 декабря 2024, 07:40
162
0

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 декабря в 16:00 по Киеву

22 декабря 2024, 07:35 | Обновлено 22 декабря 2024, 07:40
162
0
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда летом вместо того, чтобы получить нового тренера, наконец-то обзавелась спортивным директором, и потратила немало средств на новичков. Но все равно уже в середине осени на дверь указали тен Хагу. А в начале декабря ушел и Эшуорт с недавно занятой должности. Кроме того, вера в то, что Рубен Аморим быстро исправит ситуацию, пошатнулась под результатами первых матчей. В дебютном для португальца поединке была только ничья с Ипсвичем, Арсеналу и Ноттингем Форест и вовсе проигрывали. Да, потом была обыграна Виктория (Пльзень) в Лиги Европы. А дерби с Сити перевернули в конце, оформив в итоге волевые 2:1. В Кубке Лиги с Тоттенхэмом зато на фоне обилия ошибок в итоге уступили.

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Борнмут

Клуб, оставшись под руководством О'Нила в Премьер-Лиге после подъема из Чемпионшипа, летом прошлого года решил сменить наставника. И Андони Ираола вполне оправдал доверие. С ним получилось занять двенадцатое место в предыдущем чемпионате. А в нынешнем, даже продав Соланке в Тоттенхэм, команда только продолжила прогрессировать, и, возможно, неожиданно даже для себя, но к зиме оказалась в числе претендентов на место в еврокубках - помогла серия побед, в том числе и над Тоттенхэмом. Да, при этом подопечные испанца быстро вылетели из Кубка Лиги, но так только разгрузили себе график. Кстати, с обидчиком в том формате, Вест Хэмом, играли в прошлом туре. Там получилось оформить только ничью - уже привыкли ждать большего от команды в таких поединках.

Статистика личных встреч

У манкунианцев было 3 победы кряду. Но в прошлом сезоне они проиграли дома 0-3 и ограничились ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще верят в МЮ и его успех. Но на Олд Траффорд уже не боится играть никто. Гости не зря намного выше в таблицы - они тут сумеют не проиграть (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
22 декабря 2024 -
16:00
Борнмут
Борнмут не проиграет 1.99 Сделать ставку
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Манчестер Юнайтед Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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