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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
22.12.2024 16:00 – FT 0 : 3
Борнмут
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Англия
23 декабря 2024, 02:18 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:03
67
0

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3. Провал дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

23 декабря 2024, 02:18 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:03
67
0
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3. Провал дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги сыграл против «Борнмута».

Местом проведения матча стал стадион «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок закончился разгромным поражением клуба «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. В первом тайме за «Борнмут» отличился Дин Хейсен. Во второй половине встречи удвоил преимущество Джастин Клюйверт, точным ударом с пенальти. Разгромным счет сделал Антуан Семеньо.

Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 0:3

Голы: Хейсен, 29, Клюйверт, 61 (пен.), Семеньо, 63

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Борнмут).
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Манчестер Юнайтед Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Борнмут Олд Траффорд Дин Хёйсен Джастин Клюйверт Антуан Семеньо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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