Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3. Провал дьяволов. Видео голов и обзор
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22 декабря «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги сыграл против «Борнмута».
Местом проведения матча стал стадион «Олд Траффорд».
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Поединок закончился разгромным поражением клуба «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. В первом тайме за «Борнмут» отличился Дин Хейсен. Во второй половине встречи удвоил преимущество Джастин Клюйверт, точным ударом с пенальти. Разгромным счет сделал Антуан Семеньо.
Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 0:3
Голы: Хейсен, 29, Клюйверт, 61 (пен.), Семеньо, 63
Видеообзор матча:
События матча
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