22 декабря «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги сыграл против «Борнмута».

Местом проведения матча стал стадион «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок закончился разгромным поражением клуба «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. В первом тайме за «Борнмут» отличился Дин Хейсен. Во второй половине встречи удвоил преимущество Джастин Клюйверт, точным ударом с пенальти. Разгромным счет сделал Антуан Семеньо.

Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 0:3

Голы: Хейсен, 29, Клюйверт, 61 (пен.), Семеньо, 63

Видеообзор матча: