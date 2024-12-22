Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ

Борнмут в матче АПЛ на выезде разобрался с нестабильным Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Аморима после победы над Манчестер Сити уступила со счетом 0:3.

Илья Забарный отыграл весь матч, а Борнмут, выиграв четыре из пяти последних матчей, уже поднялся в топ-5 АПЛ.

Отметим победу Вулверхэмптона над Лестером 3:0. Волки с новым тренером добыли лишь третью победу в сезоне АПЛ и остаются в зоне вылета.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3

Голы: Хюсен, 29, Клюйверт, 61 (с пен), Семеньо, 63

Фулхэм – Саутгемптон 0:0

Лестер – Вулверхэмптон 0:3

Голы: Гедеш, 19, Гомеш, 36, Кунья, 44

Турнирная таблица