Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ
Команда Ираолы выиграла четыре из пяти последних матчей
Борнмут в матче АПЛ на выезде разобрался с нестабильным Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Аморима после победы над Манчестер Сити уступила со счетом 0:3.
Илья Забарный отыграл весь матч, а Борнмут, выиграв четыре из пяти последних матчей, уже поднялся в топ-5 АПЛ.
Отметим победу Вулверхэмптона над Лестером 3:0. Волки с новым тренером добыли лишь третью победу в сезоне АПЛ и остаются в зоне вылета.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3
Голы: Хюсен, 29, Клюйверт, 61 (с пен), Семеньо, 63
Фулхэм – Саутгемптон 0:0
Лестер – Вулверхэмптон 0:3
Голы: Гедеш, 19, Гомеш, 36, Кунья, 44
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