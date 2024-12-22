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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
22.12.2024 16:00 – FT 0 : 3
Борнмут
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Англия
22 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:14
1357
8

Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ

Команда Ираолы выиграла четыре из пяти последних матчей

22 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:14
1357
8
Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в матче АПЛ на выезде разобрался с нестабильным Манчестер Юнайтед. Команда Рубена Аморима после победы над Манчестер Сити уступила со счетом 0:3.

Илья Забарный отыграл весь матч, а Борнмут, выиграв четыре из пяти последних матчей, уже поднялся в топ-5 АПЛ.

Отметим победу Вулверхэмптона над Лестером 3:0. Волки с новым тренером добыли лишь третью победу в сезоне АПЛ и остаются в зоне вылета.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3
Голы: Хюсен, 29, Клюйверт, 61 (с пен), Семеньо, 63

Фулхэм – Саутгемптон 0:0

Лестер – Вулверхэмптон 0:3
Голы: Гедеш, 19, Гомеш, 36, Кунья, 44

Турнирная таблица

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Борнмут Манчестер Юнайтед Илья Забарный Английская Премьер-лига Саутгемптон Фулхэм Лестер Вулверхэмптон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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roman75zpr
Красавцы! Как и Эвертон сегодня. Забарный и Миколенко - топ
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+2
Viktor Shuper
Миколенко та Забарний дуже круті матчі сьогодні видали, були одними із кращих у своїх тімах, якщо не кращими
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+2
Harun Bakircioğlu
Первый гол забили со штрафного, который Забарный организовал своим пасом.
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+1
zhyr
І для чого йому той Тотенхем?)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Два Манчестера - це якесь одне дно!
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0
Fuz1982z
і нащо було міняти тренера той ще гірший за ден -гага
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0
ptolemeus
Борнмут залітає в зону єврокубків, крутяк) Радує коли такі скромні клуби добиваються успіху.
А МЮ просто дно, перед рідними вболівальниками так об..иратися.
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0
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