В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Борнмут Смотреть трансляцию

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