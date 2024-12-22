22.12.2024 16:00 - : -
Англия22 декабря 2024, 11:18 |
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Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии.
22 декабря 2024, 11:18 |
42
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – БорнмутСмотреть трансляцию
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