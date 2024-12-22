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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
22.12.2024 16:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2024, 11:18 |
42
0

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии.

22 декабря 2024, 11:18 |
42
0
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Борнмут
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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