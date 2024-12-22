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Англия
22 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:23
861
1

Аморим объяснил разгромное поражение Ман Юнайтед в матче с Борнмутом в АПЛ

Тренер подбил итоги матча 17-го тура АПЛ

22 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:23
861
1
Аморим объяснил разгромное поражение Ман Юнайтед в матче с Борнмутом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после разгромного поражения «красных дьяволов» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» (0:3).

«Эта игра далась нам нелегко. У нас снова возникли проблемы при стандартах, мы немного нервничали, я чувствовал это на стадионе. Пенальти, еще один гол – это действительно тяжело. Мы пытались забить, но игра была тяжелой, поэтому будем двигаться дальше.

Если бы нам удалось забить первыми, то игра должна сложиться иначе. Мы хотим забивать, но очень нервничаем. Надо бороться с этим.

После пенальти нам нужно было лучше контролировать игру, потому что мы знаем, что ситуация действительно сложная. Мы лучше контролировать этот момент», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13 строчку АПЛ, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Saar
що тут поясниш!??? Нічого!
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