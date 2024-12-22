Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как сыграл Забарный? Известны оценки за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Англия
22 декабря 2024, 18:26 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:27
3947
0

Как сыграл Забарный? Известны оценки за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед

Илья Забарный провел на поле все 90 минут

22 декабря 2024, 18:26 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:27
3947
0
Как сыграл Забарный? Известны оценки за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 22 декабря, прошел матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Матч проходил на Олд Траффорд в Манчестере.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хоть статистика матча и является довольно равной, скорее даже с минимальным перевесом в сторону хозяев, но хладнокровность гостей в реализации моментов сделала результат разгромным.

Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 7.7 из 10 возможных. Портал SofaScore так же оценил игру украинца в 7.7 из 10.

Лучшим игроком матча WhoScored признал Райана Кристи, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Кепа Аррисабалага. У обоих оценки 8.5 и 8.6 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» разобрал «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Аморим объяснил разгромное поражение Ман Юнайтед в матче с Борнмутом в АПЛ
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Нереальный Борнмут. Команда Забарного разобрала МЮ и уже в топ-5 АПЛ
Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут оценки Илья Забарный Кепа Аррисабалага Райан Кристи WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Бокс | 22 декабря 2024, 09:04 2
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри

Леннокс считает эту победу заслуженной

Реал Мадрид – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 22 декабря 2024, 18:15 0
Реал Мадрид – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Севилья. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги 2024/25

ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Футбол | 22.12.2024, 15:23
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
ВИДЕО. Рома разгромила Парму. У Довбика гол и ассист, два пенальти в матче
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 20:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Бокс | 22.12.2024, 08:30
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
21.12.2024, 03:53 1
Футбол
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
20.12.2024, 20:06 10
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 19
Бокс
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 11
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем