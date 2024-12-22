Как сыграл Забарный? Известны оценки за матч Борнмут – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 22 декабря, прошел матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Матч проходил на Олд Траффорд в Манчестере.

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Хоть статистика матча и является довольно равной, скорее даже с минимальным перевесом в сторону хозяев, но хладнокровность гостей в реализации моментов сделала результат разгромным.

Игру Ильи Забарного портал WhoScored оценил в 7.7 из 10 возможных. Портал SofaScore так же оценил игру украинца в 7.7 из 10.

Лучшим игроком матча WhoScored признал Райана Кристи, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Кепа Аррисабалага. У обоих оценки 8.5 и 8.6 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» разобрал «Манчестер Юнайтед».