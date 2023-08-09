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Англия
09 августа 2023, 02:00 | Обновлено 09 августа 2023, 02:16
39
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги покинул Вулверхэмптон, хотя сезон еще даже не начался

Контракт 56-летнего специалиста расторгнут по соглашению сторон

09 августа 2023, 02:00 | Обновлено 09 августа 2023, 02:16
39
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги покинул Вулверхэмптон, хотя сезон еще даже не начался
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанский наставник Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера английского «Вулверхэмптона».

Контракт 56-летнего специалиста расторгнут по соглашению сторон. Весь тренерский штаб покидает команду.

Причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулвз» по различным вопросам.

Испанец возглавлял волков в течение 9 месяцев, с ноября 2022 года, команда заняла 13-е место в Премьер-лиге. Новый сезон АПЛ еще не начался.

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Хулен Лопетеги Вулверхэмптон отставка Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Вулверхэмптон
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