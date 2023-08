ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги покинул Вулверхэмптон, хотя сезон еще даже не начался

Испанский наставник Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера английского «Вулверхэмптона».

Контракт 56-летнего специалиста расторгнут по соглашению сторон. Весь тренерский штаб покидает команду.

Причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулвз» по различным вопросам.

Испанец возглавлял волков в течение 9 месяцев, с ноября 2022 года, команда заняла 13-е место в Премьер-лиге. Новый сезон АПЛ еще не начался.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.