ОФИЦИАЛЬНО. Лопетеги покинул Вулверхэмптон, хотя сезон еще даже не начался
Контракт 56-летнего специалиста расторгнут по соглашению сторон
Испанский наставник Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера английского «Вулверхэмптона».
Контракт 56-летнего специалиста расторгнут по соглашению сторон. Весь тренерский штаб покидает команду.
Причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулвз» по различным вопросам.
Испанец возглавлял волков в течение 9 месяцев, с ноября 2022 года, команда заняла 13-е место в Премьер-лиге. Новый сезон АПЛ еще не начался.
The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach.— Wolves (@Wolves) August 8, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Брудин отправил снаряд на 66.58 м на соревнованиях в Иерусалиме
Джек Грилиш, выходивший из тоннеля, был рад видеть бывшего партнера