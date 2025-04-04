Кевин де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона. Реакция фанов
Звезда «Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с клубом
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.
В составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне провел 413 матчей. Забил 106 мячей и отдал 174 голевые передачи. Также в активе футболиста 18 выигранных трофеев с клубом.
krcgenkofficial: Белый и синий всегда будут вам к лицу.
carrotapichaya: Навсегда наша легенда Кев.
oatakrp: Спасибо за все, король Кев. Наконец, пришло время попрощаться.
demalliek: величайший игрок всех времен! Кевин, ты играл с душой, и твое сердце было небесно-голубым. Спасибо ТЕБЕ за воспоминания — ТЫ настоящая легенда!!
hovardos420: Абсолютная легенда игры. Лучший полузащитник и один из лучших игроков эпохи Премьер-лиги. Спасибо за все, Кев.
woon.bryan.3: Мы не можем вас удержать, благодарим вас за эти десять лет, это не конец вашей карьеры, это новое путешествие. Надеюсь, вы найдете удовольствие в новом путешествии, мы всегда и навсегда будем помнить вас. Кевин ЛЕГЕНДА.
t.panda2k8: Спасибо, Кевин! В моих глазах один из величайших, кто когда-либо украшал Сити и Премьер! Желаю тебе всего самого наилучшего, и ты всегда желанный гость здесь... у тебя дома!
aregbeolaitan: Всего наилучшего, приятель, ты так много сделал.
kamo_qungata: спасибо за требл и все хорошие воспоминания о Сити.
jijo_madasseril: Спасибо Кевину за то, что сделал этот вид спорта еще прекраснее.
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