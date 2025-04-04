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  4. Кевин де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона. Реакция фанов
Англия
04 апреля 2025, 17:21 |
456
0

Кевин де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона. Реакция фанов

Звезда «Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с клубом

04 апреля 2025, 17:21 |
456
0
Кевин де Брюйне покинет Манчестер Сити в конце сезона. Реакция фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

В составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне провел 413 матчей. Забил 106 мячей и отдал 174 голевые передачи. Также в активе футболиста 18 выигранных трофеев с клубом.

krcgenkofficial: Белый и синий всегда будут вам к лицу.

carrotapichaya: Навсегда наша легенда Кев.

oatakrp: Спасибо за все, король Кев. Наконец, пришло время попрощаться.

demalliek: величайший игрок всех времен! Кевин, ты играл с душой, и твое сердце было небесно-голубым. Спасибо ТЕБЕ за воспоминания — ТЫ настоящая легенда!!

hovardos420: Абсолютная легенда игры. Лучший полузащитник и один из лучших игроков эпохи Премьер-лиги. Спасибо за все, Кев.

woon.bryan.3: Мы не можем вас удержать, благодарим вас за эти десять лет, это не конец вашей карьеры, это новое путешествие. Надеюсь, вы найдете удовольствие в новом путешествии, мы всегда и навсегда будем помнить вас. Кевин ЛЕГЕНДА.

t.panda2k8: Спасибо, Кевин! В моих глазах один из величайших, кто когда-либо украшал Сити и Премьер! Желаю тебе всего самого наилучшего, и ты всегда желанный гость здесь... у тебя дома!

aregbeolaitan: Всего наилучшего, приятель, ты так много сделал.

kamo_qungata: спасибо за требл и все хорошие воспоминания о Сити.

jijo_madasseril: Спасибо Кевину за то, что сделал этот вид спорта еще прекраснее.

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Instagram
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