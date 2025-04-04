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Англия
04 апреля 2025, 14:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:12
1873
2

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Сити покинет клуб в конце сезона

Кевин де Брюйне не будет продлевать контракт с клубом

04 апреля 2025, 14:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:12
1873
2
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Сити покинет клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25:

«Дорогой Манчестер. Увидев это, вы наверняка поняли, к чему все идет. Я скажу прямо – эти месяцы будут для меня последними в качестве игрока «Манчестер Сити».

Мне тяжело это писать, но как футболисты, мы все знаем, что в конце концов этот день наступит. Он наступил – и вы заслуживаете услышать это от меня.

Футбол привел меня к вам и в этот город. Я следовал за мечтой, не зная, что это изменит мою жизнь. Этот город. Этот клуб. Эти люди... Они дали мне все. У меня не было выбора, кроме как тоже отдать им все. И угадайте что? Мы выиграли все!

Нравится нам это или нет, но пора прощаться. Моя семья и я благодарны этому месту. Манчестер навсегда буду в паспортах моих детей и, что важнее, в их сердцах. Он всегда будет нашим домом. Мы не можем достаточно отблагодарить клуб, город, персонал, партнеров, друзей и семью за эти 10 лет.

Каждая история заканчивается, но эта точно была лучшей главой. Давайте наслаждаться последними моментами вместе».

За 10 лет в составе «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне провел за клуб 413 матчей, отличившись 106 голами и 174 голевыми передачами. Также в его активе 18 выигранных трофеев с клубом.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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