УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
РФС получает платежи от футбольной организации
Стало известно, что по итогам минувшего сезона российский футбольный союз получил от УЕФА 5,5 миллиона евро в рамках платежей солидарности.
УЕФА заплатил 3,3 миллиона на финансирование клубов, которые не участвуют в еврокубках, а также 1,5 миллиона на финансирование различных сборных.
Еще 700 тысяч рфс получил на развитие детского футбола.
В четверг на Конгрессе УЕФА не решался вопрос с возвращением отстраненных российских клубов и сборных, но президент Александер Чеферин заявил, что возвращение состоится после завершения войны.
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