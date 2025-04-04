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  4. УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
Чемпионат Европы
04 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:26
636
4

УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро

РФС получает платежи от футбольной организации

04 апреля 2025, 16:21 | Обновлено 04 апреля 2025, 16:26
636
4
УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что по итогам минувшего сезона российский футбольный союз получил от УЕФА 5,5 миллиона евро в рамках платежей солидарности.

УЕФА заплатил 3,3 миллиона на финансирование клубов, которые не участвуют в еврокубках, а также 1,5 миллиона на финансирование различных сборных.

Еще 700 тысяч рфс получил на развитие детского футбола.

В четверг на Конгрессе УЕФА не решался вопрос с возвращением отстраненных российских клубов и сборных, но президент Александер Чеферин заявил, что возвращение состоится после завершения войны.

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УЕФА российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 4
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DK2025
От 12 до 15 стран все равно играть с ними не будут ни при каких обстоятельствах. Поэтому чиновники УЕФА сквозь зубы говорят о не допуске русни и ее клубов. Ну а бабло им скидывают и баллы за невыступ в еврокубках начисляют. Скотство на евроуровне.
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+1
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Jorko
Думаю що більшість Федерацій з західної Європи не хочуть мати нічого спільного з дикарями з Росії.
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0
serhiy
Що ,малороси ,нагодувало УЄФА вас ).Так хвалили УЄФА ! Та таке чесне і розумне ,що навіть Шевченко не підійшов ! А як старалися,хто хотів,Шевченка пилососив, а УЄФА вам уй показало )))  
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0
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