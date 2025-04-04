УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро

Стало известно, что по итогам минувшего сезона российский футбольный союз получил от УЕФА 5,5 миллиона евро в рамках платежей солидарности.

УЕФА заплатил 3,3 миллиона на финансирование клубов, которые не участвуют в еврокубках, а также 1,5 миллиона на финансирование различных сборных.

Еще 700 тысяч рфс получил на развитие детского футбола.

В четверг на Конгрессе УЕФА не решался вопрос с возвращением отстраненных российских клубов и сборных, но президент Александер Чеферин заявил, что возвращение состоится после завершения войны.