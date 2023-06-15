Англия15 июня 2023, 17:23 | Обновлено 15 июня 2023, 17:39
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Лопетеги рассчитывает на продолжение работы с Вулверхэмптоном
Испанский тренер не намерен покидать АПЛ
15 июня 2023, 17:23 | Обновлено 15 июня 2023, 17:39
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Главный тренер клуба «Вулверхэмптон» Хулен Лопетеги с большой долей вероятности останется в команде на будущий сезон.
Сообщается, что у 56-летнего специалиста состоялась встреча с руководством клуба. На ней Лопетеги узнал планы клуба на будущее. Он с ними якобы согласился и поддержал.
Напомним, Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» осенью 2022 года. Тогда команда занимала предпоследнее, 19-е, месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Вулвз» в итоговой таблице АПЛ-2022/2023 занял 13-ю позицию.
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