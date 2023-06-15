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Англия
15 июня 2023, 17:23 | Обновлено 15 июня 2023, 17:39
54
0

Лопетеги рассчитывает на продолжение работы с Вулверхэмптоном

Испанский тренер не намерен покидать АПЛ

15 июня 2023, 17:23 | Обновлено 15 июня 2023, 17:39
54
0
Лопетеги рассчитывает на продолжение работы с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер клуба «Вулверхэмптон» Хулен Лопетеги с большой долей вероятности останется в команде на будущий сезон.

Сообщается, что у 56-летнего специалиста состоялась встреча с руководством клуба. На ней Лопетеги узнал планы клуба на будущее. Он с ними якобы согласился и поддержал.

Напомним, Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» осенью 2022 года. Тогда команда занимала предпоследнее, 19-е, месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулвз» в итоговой таблице АПЛ-2022/2023 занял 13-ю позицию.

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Хулен Лопетеги Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Telegraph
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