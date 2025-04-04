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Эвертон
05.04.2025 14:30 - : -
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Англия
04 апреля 2025, 16:45 |
30
0

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 апреля в 14:30 по Киеву

04 апреля 2025, 16:45 |
30
0
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Арсенал
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Арсенал Лондон Эвертон - Арсенал Александр Зинченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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