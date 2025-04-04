Англия04 апреля 2025, 16:45 |
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Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 апреля в 14:30 по Киеву
04 апреля 2025, 16:45 |
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В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – АрсеналСмотреть трансляцию
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