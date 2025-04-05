Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ

Состоялся матч чемпионата Англии между Эвертоном и Арсеналом.

Встреча завершилась со счетом 1:1, а лондонская команда продолжает делать подарки Ливерпулю, который все ближе и ближе к чемпионскому титулу.

В конце поединка Троссард мог оформить дубль, но невероятный сейв сделал Пикфорд, среагировав на удар с близкой дистанции.

Арсенал набрал 62 очка и отстает от Красных на 11 пунктов при матче в запасе для команды Арне Слота. Эвертон набрал 35 очков и комфортно себя чувствует на 14-й позиции уже без угрозы вылета.

Виталий Миколенко из-за травмы в заявку не попал, а Александр Зинченко провел игру на лавке запасных.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Эвертон – Арсенал 1:1

Голы: Ндиайе, 49 (с пен) – Троссард, 34

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Паттерссон (Алькарас, 75), Гуйе, Харрисон, Дюкуре, Ндиайе (Янг, 75), Ирогбунам (Гарнер, 65), Бето (Бройя, 65)

Арсенал: Райа, Уайт (Тимбер, 62), Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли (Тирни, 75), Жоржиньо (Эдегор, 71), Мерино, Райс, Нванери (Сака, 46), Стерлинг (Мартинелли, 46), Троссард