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5 апреля, свою встречу в рамках АПЛ проведут Эвертон – Арсенал. Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Эвертон

«Ириски» провели откровенно слабый сезон, главное их достижение сейчас состоит в том, что удалось избежать борьбы за выживание. Эвертон занимает 15-е место в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 14 очков.

В последнем туре команда играла на чужом стадионе в дерби против лидирующего Ливерпуля, удалось дать бой принципиальному сопернику, однако, в итоге уступили со счетом 0:1. Данное поражение прервало серию из девяти матчей без проигрышей, за этот период было 4 победы и пять ничьих. Главного тренера Девида Мойеса даже назвали лучшим тренером февраля в АПЛ, для коуча эта награда стала 11-й в карьере.

Эвертон играет неплохо, на уровень английской элиты тянет, хотя где-то не хватает усиления в атаке, ведь пропускают не так много, а вот забивают мало. Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Калверт-Льюин, Линдстрем, Мангала и Макнил.

Арсенал

За «канонирами» постепенно закрепляется звание «вечно вторых», в этом сезоне они снова проигрывают борьбу за титул. Арсенал второй в чемпионате, отставая на 12 очков от первого Ливерпуля, отрыв от третьего Ноттингем Форест 4 балла, так что вероятность потерять свою позицию выше, чем подняться.

В последнем туре подопечные Артеты одолели в дерби Фулхэм со счетом 2:1, вернулся после травмы Сака, и сразу забил. Команда довела свою серию без поражений в чемпионате до четырех встреч (2 победы и 2 ничьи).

Есть еще надежда на Лигу Чемпионов, где придется сыграть против мадридского Реала, соперник невероятно сложный, но все-таки не безгрешный, шансы пройти дальше будут. Предстоящую встречу точно пропустят: Калафиори, Габриел, Хаверц, Томиясу, Габриел Жезус, Тимбер и Уайт.

Личные встречи

У таких опытных соперников, большая история очных противостояний, если вспомнить игру первого круга, команды не порадовали результативностью, расписав нулевую ничью.

Прогноз

Гости в этой паре небольшие фавориты, хотя большой турнирной мотивации у соперников нет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эвертона – 4,5, ничья – 3,23, победа Арсенала – 1,99. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, что изобилия опасных моментов здесь не будет, рискну поставить на тотал меньше 2 голов за 2,06.

Прогноз Sport.ua Эвертон Арсенал Тотал меньше 2.0 2.06 Сделать ставку

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