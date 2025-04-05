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Эвертон
05.04.2025 14:30 – FT 1 : 1
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Англия
05 апреля 2025, 17:44 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:11
265
1

Эвертон – Арсенал – 1:1. Миколенко и Зинченко не сыграли. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

05 апреля 2025, 17:44 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:11
265
1
Эвертон – Арсенал – 1:1. Миколенко и Зинченко не сыграли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

5 апреля состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись «Эвертон» и «Арсенал». Команды не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 1:1.

На 34-й минуте Леандро Троссард вывел «канониров» вперед, однако во второй половине игры соперник сумел восстановить паритет. Результативным ударом отметился Илиман Ндиайе, который реализовал пенальти.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч из-за повреждения, а представитель «Арсенала» Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 62 балла и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 35 очков.

Английская Премьер-лига, 31-й тур. 5 апреля

Эвертон Арсенал 1:1

Голы: Ндиайе, 49 (пен) – Троссард, 34

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Dimonchik
Эвертон, что с Николаенко, что без него, в ничьи играет
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