5 апреля состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сошлись «Эвертон» и «Арсенал». Команды не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 1:1.

На 34-й минуте Леандро Троссард вывел «канониров» вперед, однако во второй половине игры соперник сумел восстановить паритет. Результативным ударом отметился Илиман Ндиайе, который реализовал пенальти.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на матч из-за повреждения, а представитель «Арсенала» Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 62 балла и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 35 очков.

Английская Премьер-лига, 31-й тур. 5 апреля

Эвертон – Арсенал – 1:1

Голы: Ндиайе, 49 (пен) – Троссард, 34

Видеообзор матча: