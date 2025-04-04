Испания04 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:29
1045
1
Обнародована заявка Реала на матч против Валенсии. Включен ли Лунин?
Украинский голкипер вошел в состав команды на поединок Ла Лиги
04 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:29
1045
1
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин включен в заявку команды на матч против «Валенсии».
Лунин принял участие в тренировке команды, которая была последней перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который состоится в субботу, 5 апреля.
26-летний голкипер работал в привычном режиме с другими одноклубниками, и теперь он сможет сыграть с «летучими мышами».
Днем ранее у Лунина была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.
Заявка Реала на матч Ла Лиги против Валенсии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2025, 13:49 9
Появилось еще одно видео общение звезды «Динамо» с болельщиками
Футбол | 03 апреля 2025, 22:13 15
«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ
Футбол | 03.04.2025, 22:01
Футбол | 04.04.2025, 01:56
Футбол | 04.04.2025, 20:54
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2025, 18:10 3
03.04.2025, 14:36 44
03.04.2025, 14:40 65
04.04.2025, 07:55 4
04.04.2025, 07:34 1
03.04.2025, 11:47 14
02.04.2025, 18:08 11
03.04.2025, 00:15
він все одно гратиме в ЛЧ з Арсеналом.