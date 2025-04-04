Обнародована заявка Реала на матч против Валенсии. Включен ли Лунин?

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин включен в заявку команды на матч против «Валенсии».

Лунин принял участие в тренировке команды, которая была последней перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который состоится в субботу, 5 апреля.

26-летний голкипер работал в привычном режиме с другими одноклубниками, и теперь он сможет сыграть с «летучими мышами».

Днем ранее у Лунина была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.

Заявка Реала на матч Ла Лиги против Валенсии