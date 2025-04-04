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Испания
04 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:29
1045
1

Обнародована заявка Реала на матч против Валенсии. Включен ли Лунин?

Украинский голкипер вошел в состав команды на поединок Ла Лиги

04 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:29
1045
1
Обнародована заявка Реала на матч против Валенсии. Включен ли Лунин?
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин включен в заявку команды на матч против «Валенсии».

Лунин принял участие в тренировке команды, которая была последней перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который состоится в субботу, 5 апреля.

26-летний голкипер работал в привычном режиме с другими одноклубниками, и теперь он сможет сыграть с «летучими мышами».

Днем ранее у Лунина была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.

Заявка Реала на матч Ла Лиги против Валенсии

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия заявка травма ноги травма выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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Burevestnik
в якому б стані не буде Куртуа
він все одно гратиме в ЛЧ з Арсеналом.
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