ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала
26-летний украинский голкипер готовится к матчу с Валенсией
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял участие в сегодняшней тренировке команды, которая была последней перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который состоится в субботу, 5 апреля.
Как сообщает Marca, 26-летний голкипер работал в привычном режиме наравне с другими одноклубниками, чтобы проверить, сможет ли он сыграть с «летучими мышами».
Издание отмечает, что присутствие Андрея на тренировке было неожиданностью, ведь у него была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.
ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала
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