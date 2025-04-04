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Испания
04 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:03
214
0

ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала

26-летний украинский голкипер готовится к матчу с Валенсией

04 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 04 апреля 2025, 21:03
214
0
ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял участие в сегодняшней тренировке команды, которая была последней перед матчем 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией», который состоится в субботу, 5 апреля.

Как сообщает Marca, 26-летний голкипер работал в привычном режиме наравне с другими одноклубниками, чтобы проверить, сможет ли он сыграть с «летучими мышами».

Издание отмечает, что присутствие Андрея на тренировке было неожиданностью, ведь у него была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.

ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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